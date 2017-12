Media (Aim) – Brilla Poligrafici Printing (+13,7%) nell’ultima ottava

Nella settimana dal 18 al 22 dicembre il Ftse Aim Italia ha registrato il +0,1%, decisamente meglio dell’Indice Aim Media che cala del 2,9 per cento. Tonici invece il London Ftse Aim 100 e il London Ftse Aim All Share rispettivamente a +2,4 e +1,9 per cento.

In evidenza Poligrafici Printing, che ha segnato un progresso del 13,7 per cento. La società ha perfezionato il contratto di cessione della partecipazione nella Grafica Editoriale Printing (GEP), società controllata al 100%, alla società collegata Rotopress International, di cui ne detiene il 33 per cento. Il controvalore dell’operazione era stato concordato sulla base del valore (fair value) degli impianti e macchinari e pari a 1,5 milioni, importo che determinerà un beneficio della posizione finanziaria netta del gruppo Poligrafici Printing insieme al credito finanziario residuo di 1,4 milioni che Poligrafici Printing vanta nei confronti di GEP e al debito per leasing finanziari di 6,1 milioni che rimarranno in capo alla società ceduta, quindi per un totale di circa euro 9 milioni. Conseguentemente all’operazione di vendita della partecipazione in GEP il gruppo Poligrafici Printing si concentrerà sull’attività di stampa poligrafica, al fine di sfruttare appieno la capacità di stampa presente negli impianti di Bologna, Firenze e Loreto.

Acquisti anche su Blue Financial Communication (+1,4). La società ha stretto una collaborazione con iShare per la realizzazione di proposte di formazione ed educazione finanziaria in tema di risparmio gestito, focalizzate sulle caratteristiche e uso degli ETF. Iniziative che faranno parte del nuovo progetto BlueAdvisor di Blue Financial Communication, dedicato ai consulenti finanziari, piattaforma MiFID II compliant dedicata a tutti i professionisti della consulenza finanziaria, che consente di acquistare solo i servizi di volta in volta necessari per esercitare la professione nell’era della nuova direttiva. La collaborazione prevede da parte di iShares la creazione di contenuti formativi, tra i quali la nuova versione della “Guida agli ETF”, realizzata da Blue Financial Communication in collaborazione con iShares.