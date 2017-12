Banco BPM – Ampiamente superati i requisiti patrimoniali prudenziali

La Bce ha definito i requisiti prudenziali per il 2018 su base consolidata per il Banco BPM al termine del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP): 8,875% di Common Equity Tier 1 ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2018, e 12,375% Total Capital ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2018 .

Banco BPM comunica che, al 30 settembre 2017, il Gruppo superava ampiamente questi requisiti, anche senza includere nessuna delle operazioni straordinarie in via di perfezionamento, evidenziando i seguenti coefficienti: 11,01% di Common Equity Tier 1 ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2017, e 13,86% Total Capital ratio, secondo i criteri transitori in vigore per il 2017. I medesimi valori migliorerebbero ulteriormente portandosi a 12,58% di Common Equity Tier 1 ratio, secondo i criteri transitori in vigore (12,23% in ottica fully phased), e 15,59% Total Capital ratio, secondo i criteri transitori in vigore (14,89% in ottica fully phased), considerando le rilevanti operazioni straordinarie derivanti dalla riorganizzazione degli ambiti bancassurance e asset management.

Va sottolineato che gli attuali ratio del Gruppo on beneficiano ancora dell’impatto positivo atteso dall’estensione dell’adozione dei modelli AIRB al portafoglio della ex BPM.

Tutti i requisiti transitori sopra indicati includono il requisito di capitale Pillar 2 (P2R) pari al 2,50% (interamente in termini di CET 1 Capital, in crescita di 10 punti base rispetto al requisito precedentemente assegnato) e la riserva di conservazione del capitale pari all’1,875% (1,25% nel 2017, in crescita di 62,5 punti base per la graduale applicazione del regime transitorio previsto per tutto il sistema bancario).

Infine va ricordato che, dal 30 novembre scorso, Banco NPM è stato identificato da Banca d’Italia come “istituzione a rilevanza sistemica” (Other Systemically Important Institution, O-SII) autorizzata in Italia per il 2018; a tale riguardo si precisa che mentre per il 2018 la riserva O-SII richiesta è pari a zero, questa dovrà salire in maniera graduale e lineare fino al raggiungimento dello 0,25% a partire dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022.