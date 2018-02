Tecnologia – Stm traina il settore, acquisti su Telecom Italia nelle tlc

Seduta in rialzo per il Ftse Italia Tecnologia, che ha archiviato la giornata precedente a +2,2%, sovraperformando l’indice di settore continentale Euro Stoxx Tecnologia (+1,2%) e il Ftse Mib (+0,5%).

Il listino milanese è rimbalzato insieme agli altri benchmark europei dopo le vendite di lunedì, mentre Wall Street ha riaperto contrastata dopo il weekend lungo per la festività del Presidents’ Day. In giornata sono stati diffusi i dati di febbraio sull’indice Zew tedesco, in calo ma sopra le attese, e sulla fiducia dei consumatori dell’Eurozona, in diminuzione a 0,1 punti. In serata saranno pubblicate le minute della Fed relative all’ultima riunione mentre sul Forex il cambio euro/dollaro arretra in area 1,234.

A Piazza Affari, nel settore IT, la big cap Stm archivia gli scambi in progresso del 2,6%, beneficiando del rilancio del colosso statunitense Qualcomm sull’olandese Nxp. L’offerta iniziale di 100 dollari per azione è stata rivista a 127,5 dollari per azione, allontanando inoltre la possibilità che l’americana Broadcom acquisisca la stessa Qualcomm.

La mid cap Reply termina a +0,4% mentre fra le small cap avanza Eurotech (+2,1%),

In luce anche la tlc Telecom Italia (+3%). In attesa del piano industriale che verrà presentato il 6 marzo gli analisti di Bank of America Merril Lynch hanno confermato il buy, seppur riducendo il target price a 1,60 euro, incorporando un elevato upside dall’attuale valutazione di 0,71 euro. Inoltre la controllata Sparkle sarebbe pronta ad investire 20 milioni in Europa per rafforzare la leadership nel settore dei cavi sottomarini in fibra.

Nel settore dei giochi si segnala che la statunitense Igt, quotata a New York, ha completato un’espansione da 15 miliardi di dollari del proprio stabilimento in Florida per incrementare la capacità di stampare biglietti istantanei.