Impiantistica – Settore in ribasso, ritraccia Salini Impregilo (-8,5%)

Seduta ieri sotto pressione per i mercati a livello globale che non risparmia l’Indice Ingegneria e Impiantistica Italia, in calo dell’1,4 per cento. In frazionale ribasso invece il corrispondente indice europeo che segna un –0,1 per cento.

In calo anche le Borse del Vecchio Continente con il Ftse Mib fanalino di coda con un ribasso del %. Sul fronte macro, spicca l’inattesa flessione dell’inflazione dell’Eurozona ad aprile (da 1,3 a 1,2%, 0,7% il dato core) mentre la Commissione Europea ha confermato le stime di crescita per il 2018 (+1,5%) e il 2019 (+1,2%) per quanto riguarda l’Italia.

Tornando all’azionario, in una giornata con pochissimi titoli del listino principale sopra la parità, calano le big del settore Leonardo e Prysmian che lasciano sul terreno rispettivamente 0,5 e 2 punti percentuali. L’andamento di quest’ultima risente anche della pubblicazione dei conti trimestrali al di sotto delle attese da parte del competitor Nexans, che ha ceduto il 9,8% alla Borsa di Parigi.

Fra gli altri titoli del comparto, invariata Ansaldo mentre tutti gli altri titoli del comparto chiudono al di sotto della parità.

Fra questi Fincantieri (-0,3%), che potrebbe aver raggiunto l’intesa con Genova Industrie Navali per l’ingresso al 51% nel Cantiere Mariotti e al 49% in San Giorgio del Porto.

Fanalino di coda nel settore Salini Impregilo che ritraccia dopo il +15% delle due sedute precedenti lasciando sul terreno l’8,5 per cento.