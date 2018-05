Pierrel – Vendite Orabloc negli Usa (+19% a/a) nel 1Q 2018, titolo a +9,6%

Pierrel comunica che l’anestico dentale Orabloc ha realizzato nel primo trimestre 2018 vendite al dettaglio negli Stati Uniti per circa 4,2 milioni di tubofiale in crescita di circa il 19% a/a.

Si segnala che lo scorso mese di aprile la controllata Pierrel Pharma ha ottenuto nuove AIC per l’immissione in commercio del suddetto prodotto in Canada ed in Sudan, mercati in cui prevede di avviare la distribuzione nel corso del corrente anno, e che si affiancheranno quindi ai mercati di più recente acquisizione in cui l’anestetico dentale è già distribuito, inclusi Regno Unito e Taiwan.

Infine la società comunica che, dopo avere internalizzato la gestione operativa delle vendite e del marketing, Pierrel Pharma ha avviato la commercializzazione nel mercato italiano e di quello degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Canada del dispositivo medico per lo screening del cancro orale denominato GOCCLES sulla base di alcuni contratti di distribuzione in via non esclusiva sottoscritti con alcuni dei partner commerciali già coinvolti nella distribuzione dell’Orabloc negli USA, nel Regno Unito (DentalSky) e Canada.

In scia alla notizia il titolo Pierrel segna intorno alle 10:30 un rialzo del 9,6% sovraperformando nettamente il relativo indice settoriale (-0,1%).