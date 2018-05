BCE – Aggiornamento mensile sull’acquisto titoli

I dati pubblicati della Bce sull’acquisto di titoli effettuati nel corso del mese di marzo evidenzia come la politica di intervento sul mercato non abbia riservato sorprese mantenendo nel suo complesso molto omogeneo il portafoglio della banca centrale, ormai prossimo a superare i 2,4 trilioni di euro.

Ancora una volta spicca l’impegno nel segmento dei corporate bond, in crescita di oltre 3 miliardi, ricordando come per questa categoria di titoli Francoforte prediliga il secondario quale mercato principale per l’effettuazione dei propri investimenti (oltre l’80%).

In un articolo pubblicato ieri sul bollettino economico della stessa Bce si sottolinea come, a partire dal 10 marzo 2016, data di annuncio dell’inizio del programma di acquisto di corporate bond, le condizioni di finanziamento nell’area euro per le società non finanziarie (NFC non financial companies) siano notevolmente migliorate e come la diminuzione degli spread e l’incremento delle emissioni siano in gran parte riconducibili al programma stesso.

Crescono di poco meno di 2,8 miliardi gli acquisti di covered bond, il secondo programma in termini di valore assoluto e peso percentuale in seno al portafoglio dell’istituto centrale. Anche per questa categoria di titoli Francoforte ha privilegiato l’intervento sul mercato secondario per oltre il 60% dei suoi investimenti.

Si sottolinea in ultimo come, nel corso del mese di aprile, si siano registrati rimborsi delle differenti categorie di titoli per un ammontare complessivo consistente che, stando alle politiche di reinvestimento adottate dall’istituto, vengono reinvestiti in maniera flessibile e in relazione alle condizioni di liquidità del mercato nel corso dello stesso mese o nei due successivi.