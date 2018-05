Acotel Group – Margini operativi negativi ma in miglioramento nel 1Q 2018

Il gruppo Acotel ha chiuso il primo trimestre 2018 caratterizzato da un decremento del fatturato, dovuto principalmente alla contrazione dei ricavi dai servizi Interactive, da un miglioramento dei margini reddituali derivanti dalle attività in funzionamento e da un peggioramento del risultato netto.

I ricavi netti generati dal gruppo nei primi tre mesi del 2018 sono pari a 2,8 milioni, in diminuzione del 43,2% rispetto al pari periodo dello scorso anno, a causa principalmente del minore giro d’affari realizzato nell’area di business Acotel Interactive in America Latina, Italia ed India.

In particolare, nell’Area di business Bucksense (50% del fatturato consolidato) i servizi di programmatic advertising sono stati pari a 1,4 milioni (1,6 milioni nel primo trimestre 2017). Tali ricavi sono stati generati per il 35% nel Nord America, per il 35% in Europa, per il 15% in Medio Oriente, per il 12% in Asia e per la quota residua in altre aree geografiche.

Nell’area Acotel Interactive (35% del fatturato consolidato), i servizi Digital entertainment hanno generato ricavi per 0,7 milioni (1,9 milioni nel primo trimestre 2017) mentre il giro d’affari del segmento Mobile services è stato pari a 0,3 milioni (0,8 milioni nel corrispondente trimestre del 2017).

Il fatturato ottenuto nell’area Acotel Net (15% del fatturato consolidato) è stato pari a 0,4 milioni (0,5 milioni nel primo trimestre 2017). I ricavi sono stati generati, per 0,3 milioni, nel segmento Energy e, per 0,1 milioni, nel segmento Security systems.

Dal punto di vista geografico, i ricavi consolidati sono stati conseguiti per il 31% in Italia, per il 19% in America Latina, per il 18% nel Nord America, per il 17% in altri paesi europei e per il rimanente 15% in altre aree geografiche.

L’Ebitda di gruppo è negativo per 1,6 milioni, a fronte del rosso di 2,1 milioni nel periodo di confronto. Al netto degli ammortamenti (0,2 milioni), l’Ebit è negativo per 1,8 milioni (-2,6 milioni nel primo trimestre 2017).

Per effetto della gestione finanziaria (-0,1 milioni) e della stima delle imposte (+0,1 milioni), il risultato netto consolidato è negativo per 1,8 milioni (+2,8 milioni nell’analogo periodo 2017). Va segnalato che il risultato netto del primo trimestre 2017 ha beneficiato del risultato positivo delle Discontinued Operation (5,3 milioni), conseguenza dell’accordo formalizzato tra Acotel Group ed Intesa Sanpaolo che aveva estinto il contenzioso sorto tra le due società.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2018 è positiva per 3 milioni, in diminuzione (-1,8 milioni) rispetto ai 4,8 milioni di fine 2017 in ragione dei risultati economici negativi subiti nell’esercizio dalle società del gruppo.