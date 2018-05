Mercati Asiatici – Borse frenate da incertezza sul vertice Usa-Nord Corea

Intonazione al ribasso per le Borse asiatiche in scia alla chiusura negativa di Wall Street, rallentate dalle incognite geopolitiche.

Su quest’ultimo fronte, ieri si è tenuto un incontro tra il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, e il presidente americano, Donald Trump, per discutere della questione relativa alla Corea del Nord.

Durante il summit l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che il vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-Un, programmato per il 12 giugno a Singapore, “potrebbe non avvenire”, ma in quel caso “potrebbe aver comunque luogo in futuro”. Il presidente americano ha assicurato di voler “garantire la sicurezza di Kim”, il quale “sarà molto felice del risultato”. Trump, infine, ha aggiunto che la Corea del Nord può avere “l’opportunità per diventare un grande Paese”, e che Seul, la Cina e il Giappone sono disponibili “a investire molto denaro per questo obiettivo”. Nei giorni scorsi era stato il Paese asiatico a minacciare di fare saltare il summit.

In Giappone, il Nikkei cede l’1,2% a 22.686,54 punti in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (-0,7%) a 1.797,60 punti. I listini sono rallentati anche dalla lieve risalita dello yen sul dollaro, con il cambio che si fissa che scende 110,4 (ieri era in area 111).

A livello macro, è stato divulgato l’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero giapponese di maggio, attestatosi a 52,5 punti (53,6 punti il consensus e 53,8 punti il dato precedente). L’indice generale delle attività industriali è rimasto invariato su base mensile (+0,1% le stime e +0,4% l’ultima rilevazione).

Sul fronte monetario, il governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda, ha dichiarato davanti al Parlamento, in occasione della relazione di metà anno sulla politica monetaria, che l’istituto centrale nipponico considererà gli effetti collaterali dello stimolo monetario. Nel dettaglio, Kuroda ha sottolineato che “Perseguiremo con pazienza un forte allentamento monetario per ottenere un’inflazione del 2%”, aggiungendo però che “guideremo la politica monetaria tenendo conto dei suoi effetti collaterali come per esempio l’impatto sulle istituzioni finanziarie, in particolare sulle banche regionali”. Inoltre, il banchiere centrale ha spiegato che “è ancora prematuro” parlare di ritiro delle misure di Quantitative easing, poiché l’inflazione è lontana dal target prefissato. “Per ora non riteniamo che le condizioni siano sufficienti a pianificare un periodo per l’exit strategy” ha concluso.

Sul versante politico, l’attenzione è tornata a concentrarsi anche sugli scandali che hanno coinvolto nei mesi scorsi persone vicine al premier Shinzo Abe, tra cui esponenti del ministero delle Finanze, che domani preparerà una documentazione sulla questione.

Le Borse della Cina continentale viaggiano in territorio leggermente negativo, con Shanghai a -0,8% e Shenzhen a -0,5 per cento. In rosso anche la piazza di Hong Kong (-1%).

Sul fronte commerciale, la tensione sull’asse Usa-Cina sembra essersi allentata dopo che il Paese del Dragone ha deciso di ridurre dal 25% al 15% i dazi sulle importazioni delle autovetture dal 1° luglio. Così facendo, potrebbero trarre vantaggio da tale situazione non solo i produttori automobilistici statunitensi, ma anche quelli europei ed asiatici.

Trump ha sottolineato che “Non posso dire di essere soddisfatto dei risultati raggiunti durante i negoziati commerciali con la Cina. Ma sono un inizio”, aggiungendo che le trattative stanno procedendo abbastanza velocemente.

Inoltre, le due superpotenze commerciali sarebbero vicine ad un accordo per eliminare il bando a stelle e strisce, che impedisce alle aziende statunitensi di vendere software e altri componenti al colosso tecnologico cinese Zte. Al riguardo il Segretario del Tesoro a stelle e strisce, Steven Mnuchin, ha dichiarato che le mosse degli States non erano volte a far chiudere Zte, ma miravano ad adeguarla alle necessità di sicurezza nazionale americana, che sono tutt’oggi oggetto di discussione con i principali rappresentanti cinesi.

Lo stesso Mnuchin ha anche trattato la questione commerciale con la Cina, sottolineando che i dazi sull’acciaio e sull’alluminio imposti dagli States ai danni della Paese del Dragone rimarranno in vigore nonostante le altre tariffe su 150 miliardi di dollari di prodotti cinesi siano state sospese dopo le ultime trattative.

Tornando alla questione Zte, Trump ha affermato che non c’è ancora nessuna intesa definitiva con Pechino per dirimere la questione e che il gruppo cinese dovrebbe acquistare più prodotti americani e cambiare il vertice. Il presidente a stelle e strisce starebbe pensando a una multa da 1-1,3 miliardi di dollari per Zte.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, alle 08:10 ora italiana viaggiano prevalentemente in calo.

L’indice Msci Asia Pacific cede lo 0,2%, mentre l’oro tratta a 1.292,29 dollari l’oncia.