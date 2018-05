Mercati Usa – Si indeboliscono nel finale sulle tensioni con la Corea del Nord

Seduta a due velocità per Wall Street che parte positiva in scia alla brillante chiusura delle Piazze europee. In questo contesto, il Russell 2000 realizza il quinto record consecutivo che rimane, tuttavia, solo intraday, in quanto l’indice si appesantisce con il passare delle ore e lascia sul terreno lo 0,7%. Stesso risultato anche per il Dow Jones che cancella metà del guadagno della seduta precedente. Più contenute, invece, le discese dello S&P500 (-0,3%) e del Nasdaq (-0,2%). In modesta crescita il VIX che sale di un punto percentuale.

Alla base dello scivolamento degli indici le dichiarazioni della Casa Bianca sugli accordi commerciali con la Cina non del tutto definiti e la concreta possibilità che il summit con il dittatore nordcoreano possa saltare.

Sette degli undici settori dello S&P500 hanno terminato in rosso con gli stessi titoli che avevano brillato nella seduta precedente che, invece, ieri pagano dazio.

Nello specifico industriali in calo dell’1,2% così come il comparto dell’energia (-1,3%) che soffre la seduta contrastata del petrolio che prima sale di un punto percentuale avvicinandosi a quota 73 dollari al barile, ma poi chiude in leggero calo a 72,10 $ e nella mattinata asiatica scambia a 71,90 dollari.

Tra i principali titoli i più penalizzati sono Boeing (-2,5%) e Caterpillar (-1,7%), mentre si inabissano Toll Brothers (-9%) – leader nel settore delle costruzioni – che abbassa la guidance e JCPenney (-6%) una delle più grandi catene retail degli Stati Uniti che lotta da anni per evitare la bancarotta. Il titolo ha fatto registrare ieri il suo minimo storico.

Dollaro che riprende a correre dopo due sedute di pausa e scambia a 1,1765 nei confronti della moneta unica, mentre continuano le difficoltà della lira turca che non riesce a fermare la sua discesa nei confronti del biglietto verde.