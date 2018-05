Mercati – Milano rimbalza (+2,1%), spread in calo a 247 punti base

Finalmente una tregua per il Ftse Mib, dopo cinque sedute consecutive in rosso. Il principale listino milanese chiude in rialzo del 2,1% a 21.797 punti, sovra-performando il Dax di Francoforte (+0,9%), l’Ibex 35 di Madrid (+0,5%), il Ftse 100 di Londra (+0,7%) e il Cac 40 di Parigi (-0,2%). Oltreoceano, gli indici americani guadagnano all’incirca un punto percentuale.

L’attenzione resta prevalentemente focalizzata sulla situazione politica dell’Italia, in attesa di chiarire l’attuale fase di stallo. Carlo Cottarelli ha preso tempo dopo il nuovo incontro informale con il capo di Stato, Sergio Mattarella, mentre si torna a parlare di un governo politico Lega-M5s o di un ritorno immediato alle urne.

Intanto, sull’obbligazionario, lo spread fra Btp e Bund decennali si riduce di circa 40 bp a 247 punti base e il rendimento del governativo italiano si attesta in area 2,84 per cento. In calo anche il tasso sul Btp biennale all’1,49% e sul quinquennale al 2,17 per cento. Da segnalare che oggi il Tesoro ha collocato 1,82 miliardi di decennali con rendimento al 3%, top da giugno 2014, e 1,75 miliardi di Btp a 5 anni al 2,32 per cento.

A sostenere il recupero dei listini contribuiscono in parte anche alcuni dati macroeconomici incoraggianti. Tra questi, i numeri su vendite al dettaglio e disoccupazione in Germania, rispettivamente in aumento del 2,3% ad aprile e in calo al 5,2% a maggio, il Pil francese (+0,2% t/t e +2,2% a/a), l’indice di fiducia dei consumatori europei (+0,2 punti in linea con le attese) e l’inflazione tedesca, che ha battuto le stime degli analisti con un +2,2 per cento.

Negli Usa, invece, sono stati divulgati i numeri provvisori sul Pil del primo trimestre (+2,2%), la stima Adp sul mercato del lavoro a stelle e strisce (+178 mila nuovi impieghi, meno delle previsioni) e le scorte all’ingrosso, invariate ad aprile (+0,5% il consensus).

Sul Forex, l’euro approfitta della tregua e dei dati macro per risalire a 1,166 dollari ma resta in parte frenato dall’incertezza in Italia. Invariato il dollaro/yen poco sotto quota 109.

Intanto restano sotto osservazione i rapporti commerciali fra Stati Uniti e Cina, con Washington al lavoro su nuove tariffe del 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti cinesi e su nuovi limiti agli investimenti di Pechino nell’industria hi-tech Usa. Il tutto in vista della visita di sabato del segretario per il commercio, Wilbur Ross, a Pechino. Proseguono, nel frattempo, i dialoghi con la Corea del Nord per ripristinare l’incontro del 12 giugno fra i leader Trump e Kim Jong-Un.

Tra le materie prime, sostanzialmente stabile l’oro poco sopra quota 1.300 dollari l’oncia, mentre le quotazioni del petrolio scambiano in rialzo di oltre il 2% con Wti e Brent rispettivamente a 68,4 e 77,5 dollari al barile.

A Piazza Affari recuperano i titoli finanziari dopo le vendite delle ultime sedute, approfittando della discesa ulteriore dello spread. Acquisti in particolare su Mediobanca (+7,1%) e Fineco (+6,4%). Fra gli altri titoli ben intonata Fca (+4%) e le utilities, favorite dall’allentamento della pressione sui titoli di Stato italiani. In fondo al listino principale scivola CNH (-1,4%).