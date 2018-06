Mercati Asiatici – Borse a due velocità, ok Tokyo (+0,1%) e giù la Cina

Borse asiatiche contrastate dopo che Wall Street ha chiuso in rosso, risentendo delle nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti, Unione Europaa, Canada e Messico a fronte dei dazi imposti sugli import a stelle e strisce. L’effetto si è riflesso anche sui listini asiatici, che sono sempre in allerta anche per le novità geopolitiche.

In merito all’atteso incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, gli ultimi aggiornamenti riportano che il colloquio tenutosi a New York tra Kim Yong-Chol, un alto funzionario nordcoreano, e il segretatrio di Stato statunitense, Mike Pompeo, sia stato molto positivo. Inoltre, l’inquilino della Casa Bianca ha dichiarato di attendersi oggi a Washington l’arrivo di una delegazione del Paese asiatico, guidata dallo stesso Kim Yong-Chol, per consegnargli una lettera da parte di Kim Jong-Un di cui non si hanno al momento dettagli sul contenuto.

In Giappone, il Nikkei segna un moderato progresso dello 0,1% a 22.213,39 punti in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (+0,3%) a 1.751,89 punti. Il tutto anche per merito del leggero apprezzamento dello yen sul dollaro, con il cambio che si riporta poco sopra 109 (più precisamente 109,1).

A livello macro, si segnala che le spese per investimenti giapponesi del primo trimestre 2018 sono cresciute del 3,4% (+3,2% il consensus e +4,3% l’ultima rilevazione). L’indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero giapponese, a maggio, si è fissato a 52,8 punti (52,5 punti le stime e l’ultima rilevazione).

Le Borse della Cina continentale viaggiano in ribasso, con Shanghai a -0,8% e Shenzhen a -1,2 per cento. In negativo anche la piazza di Hong Kong (-0,3%).

Sul fronte commerciale, in seguito alle nuove tensioni sull’asse Washington-Pechino, ha preso parola il portavoce del ministero del Commercio cinese, Gao Feng, il quale ha sottolineato che le misure restrittive a stelle e strisce “sono contrarie ai principi di base dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, e dopo attente valutazioni, penseremo a una risposta di conseguenza”. Il rappresentante cinese ha anche aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero rispettare l’accordo quadro raggiunto nei giorni scorsi a Washington, il quale prevedeva di sospendere l’imposizione dei dazi. Gao Feng ritiene, però, che sussistono ancora spiragli per trattare con la delegazione americana arrivata mercoledì a Pechino e che è prossima ad iniziare i colloqui. Domani arriverà in Cina anche il segretario al Commercio statunitense, Wilbur Ross.

Mercoledì il Paese del Dragone aveva anticipato l’abbassamento dei dazi dal prossimo inizio di luglio su diversi beni di consumo. Stamane il ministero delle Finanze di Pechino ha divulgato una lista di 1.449 prodotti importati dai principali partner commerciali, a cui sarà applicata una riduzione media della tariffa dal 15,7% al 6,9 per cento, corrispondente a una taglio di circa il 60 per cento. L’applicazione diverrà effettiva dal prossimo 1° luglio.

Di contro, l’amministrazione Trump ha avanzato piani per imporre tariffe del 25% su 50 miliardi di dollari sugli import cinesi, in modo tale da frenare gli investimenti tecnologici e pressando ancora di più Pechino a pochi giorni dal secondo round di incontri per i negoziati.

Sul fronte macro, è stato divulgato l’indice manifatturiero Pmi Caixin fissatisi a 51,1 punti (in linea con l’ultima rilevazione e 51,3 punti il consensus).

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, alle 08:10 ora italiana si muovono saprse intorno alla parità.

L’indice Msci Asia Pacific guadagna lo 0,1%, mentre l’oro tratta a 1.298,54 dollari l’oncia.