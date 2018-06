Obbligazioni – Spread e rendimento dei Btp in aumento

Nel pomeriggio i listini europei si muovono prevalentemente al rialzo, con Londra e Milano le uniche eccezioni.

In Italia si è ufficialmente aperta la prima settimana in carica per il nuovo governo targato Lega-M5S. Oggi il neo premier, Giuseppe Conte, si è recato in Senato a esporre il programma del nuovo esecutivo per ottenere la fiducia. In serata la votazione finale.

Lo spread sui decennali Italia-Germania si allarga a 234 punti base dai 216 punti base di ieri. Gli yield dei governativi proseguono il rimbalzo della mattinata, crescendo lungo tutta la curva tra i 15 e i 16 centesimi rispetto alla scorsa chiusura.

Dal fronte macro, a maggio ancora in calo l’indice Pmi sul settore terziario in Eurozona, mentre le vendite al dettaglio sono in salita, ma sotto le attese.

Spostandoci Oltreoceano, i futures sui principali indici di Wall Street si muovono in frazionale rialzo, preannunciando un’apertura positiva.

L’attuale fase di consolidamento potrebbe essere interrotta sia dall’atteso meeting del G7 ormai alle porte, sia dalla Fed, che tra una decina di giorni comunicherà le sue prossime mosse di politica monetaria.

In tale contesto, il rendimento del T-bond si mantiene attorno al 2,91%, mentre il biglietto verde avanza nei confronti della moneta unica, con il cambio euro/dollaro scambiato nel primo pomeriggio a 1,1680.