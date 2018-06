Mercati – Avvio in calo, a Milano si salva Saipem

Apertura in rosso per le borse europee, in attesa dell’inizio del G7 oggi e con un occhio già rivolto alle riunioni di Fed e Bce in agenda la prossima settimana. Intorno alle 9:15, a Milano il Ftse Mib cede l’1,1% in area 21.520 punti. In calo anche il Dax di Francoforte (-1,3%), il Ftse 100 di Londra (-0,8%), il Cac 40 di Parigi (-0,7%) e l’Ibex 35 di Madrid (-1%).

Nel vertice dei capi di Stato e di Governo delle principali economie mondiali al via oggi in Quebec il tema centrale sarà quello dei dazi, per via delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e resto del mondo con le politiche protezionistiche messe in campo dall’amministrazione Trump.

Dal Canada, il presidente americano volerà poi direttamente a Singapore per il summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un del prossimo 12 giugno, lasciando in anticipo la riunione del G7.

Cresce inoltre l’attesa per i meeting di giugno della Federal Reserve e della Banca centrale europea, con l’Istituto centrale americano che dovrebbe aumentare i tassi di interesse per la seconda volta quest’anno e con Francoforte che potrebbe cominciare a parlare dell’uscita dal Qe.

Intanto la moneta unica perde terreno nei confronti del biglietto verde dopo i rialzi degli scorsi giorni con il cambio euro/dollaro sceso a 1,178, mentre il dollaro/yen arretra a 109,4.

Tra le materie, prime l’oro arretra leggermente in area 1.295 dollari l’oncia. In calo anche le quotazioni del petrolio, con il Brent (-0,5%) a 77 dollari e il Wti (-0,5%) a 65,6 dollari.

Nel comparto del reddito fisso, infine, lo spread Btp- Bund si allarga di circa 7 punti base a 261 punti base, con il rendimento del decennale italiano tornato sopra la soglia del 3 per cento.

Tornando a Piazza Affari, dopo il balzo di ieri, ancora in positivo SAIPEM (+0,9%) che ha annunciato di essersi aggiudicata un nuovo contratto E&C Onshore in Tailandia del valore di circa 500 milioni di dollari.

In rosso gli altri titoli del Ftse Mib, con le vendite che colpiscono in particolare CNH (-2,5%) e FERRAGAMO (-2,3%). In calo anche FCA (-1,7%), dopo aver recuperato terreno ieri in scia a un report positivo di Morgan Stanley che individua sette step tramite cui il titolo potrebbe raddoppiare il proprio valore.