Safe Bag (Aim) – Deposita la documentazione per l’assemblea straordinaria

Safe Bag ha comunicato di aver depositato la documentazione (relazione del Cda, parere di congruità sul prezzo dell’aumento di capitale e perizia), relativa all’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 27 giugno in prima convocazione e per il 28 giugno in seconda convocazione, per deliberare in ordine all’aumento di capitale in natura, con esclusione del diritto di opzione, strumentale al perfezionamento dell’operazione di acquisto della maggioranza del capitale delle due principali società del Gruppo PackandFly.

Si ricorda che, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni di Safe Bag, le parti hanno concordato di assumere come valore di riferimento quello corrispondente alla media dei valori di quotazione delle azioni Safe Bag nei 3 mesi antecedenti al closing, un valore che comunque non potrà essere inferiore a 5 euro e superiore a 7 euro per azione.

Il closing dell’operazione è atteso per il prossimo 12 luglio.