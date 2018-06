Mercati – Peggiorano con avvio in rosso di Wall Street, Ftse Mib -1,6%

Giornata negativa per l’azionario, con vendite diffuse dai listini asiatici a quelli americani, passando per l’Europa. Intorno alle 15:50 il Ftse Mib cede l’1,6%, sostanzialmente in linea con gli altri benchmark continentali. Sottotono anche il Dax di Francoforte (-1,9%), il Ftse 100 di Londra (-1,8%), l’Ibex 35 di Madrid (-1,2%) e il Cac 40 di Parigi (-1,2%). In rosso pure Wall Street, dove gli indici a stelle e strisce viaggiano con ribassi intorno al punto percentuale.

Sui mercati continua a pesare il botta e risposta a suon di tariffe fra Stati Uniti e Cina, che minaccia di trasformarsi in una vera e propria guerra commerciale. L’amministrazione Trump sembra pronta ad introdurre nuove limitazioni agli investimenti tecnologici cinesi in Usa e alle esportazioni IT nel Paese asiatico. Dall’altra parte del Pacifico, la banca centrale ha varato una riduzione delle riserve bancarie obbligatorie destinata a sbloccare oltre 100 miliardi di dollari di liquidità. Una misura già annunciata, che i mercati sembrano aver accolto freddamente in quanto sintomo di una concreta preoccupazione per le conseguenze sull’economia cinese della disputa commerciale con Washington.

Sul Forex gli acquisti premiano lo yen, valuta rifugio nelle fasi incerte, così il cambio con il dollaro scende a 109,6, mentre l’euro dollaro risale a quota 1,169. La moneta unica risale anche nei confronti della lira turca e annulla lo svantaggio della mattinata dopo la vittoria alle elezioni in Turchia del presidente Erdogan, che ora avrà poteri pressoché assoluti.

Nessuna sorpresa, sul fronte macroeconomico, dall’indice Ifo tedesco di giugno, che ha visto l’indicatore relativo alla fiducia degli investitori istituzionali confermare le attese attestandosi a 101,8 punti. Per quanto riguarda il mercato obbligazionario, il clima di avversione al rischio favorisce un flight di quality verso i titoli più sicuri e penalizza i rendimenti dei Paesi non core. Il Btp decennale risale così di 11 punti base al 2,79%, ampliando lo spread con il Bund tedesco a circa 245 punti base.

Andamento contrastante per le quotazioni del petrolio, dopo i rialzi di venerdì in seguito all’accordo per incrementare la produzione a regime di un milione di barili al giorno. Il Brent (-1,6%) arretra a 74,1 dollari mentre il Wti (+0,6%) resta in area 69 dollari.

A Piazza Affari spicca il crollo di PRYSMIAN (sospesa a -9,3%), che ha rivisto le stime sull’Ebitda rettificato per il 2018 a 860-910 milion, per incorporare l’accantonamento da 50 milioni resosi necessario per far fronte alle nuove problematiche riscontrate nel “Contratto Westernlink”.

In calo UNIPOL (-4,6%), STM (-4,1%) ma anche i bancari e i titoli della galassia Agnelli.

Restano a galla le utilities SNAM (+0,6%), TERNA (+0,6%) e ITALGAS (+0,4%), oltre ad ATLANTIA (+0,5%). Contiene le perdite ENEL (-0,4%) che ha firmato un accordo per l’acquisto del 21% di Ufinet International, operatore wholesale di reti in fibra ottica leader in America Latina a fronte di un investimento di 150 milioni di euro.

Sulla parità LUXOTTICA, che ha acquisito per circa 140 milioni Barberini Spa, il più importante produttore al mondo di lenti da sole in vetro ottico.