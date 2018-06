Obbligazioni – Fly to quality in atto

Inizio settimana all’insegna della prudenza con i capitali di nuovo in rotta verso i cosiddetti “safe Heaven” vale a dire titoli sicuri anche se con rendimenti bassi o addirittura negativi. I rendimenti dei titoli europei dei paesi core scendono mentre quelli della periferia salgono come prova l’allargamento dello spread dei Btp.

I temi generali restano sempre i medesimi con in prima linea una guerra commerciale che di scaramuccia in scaramuccia assume dimensioni sempre più corpose, anche se la notizia del fine settimana è stata sicuramente la decisione di rialzare la produzione di greggio assunta al termine del vertice di Vienna.

Fortemente voluto dall’Arabia Saudita e avallato dalla Russia, che non fa parte del cartello, l’accordo di incremento della produzione a regime di un milione di barili al giorno sembra far contenti tutti considerati i timori per incrementi più consistenti che avrebbero pesato sicuramente sui prezzi del greggio. Se poi alla fine non ci saranno sforamenti delle quote e la domanda si dimostrerà cosi robusta è presto per dirlo, ma il dato di fatto è che ad oggi anche questo “problema” ha trovato una soluzione.

In settimana l’attenzione sara puntata sul dato finale del Pil americano del primo trimestre e quindi sul PCE (indice dei prezzi al consumo) che è una delle metriche preferite dalla Fed per misurare la temperatura dell’inflazione. In Europa occhi invece sul clima di fiducia in

Germania e sul dato dell’inflazione.

Il T-bond apre sui livelli più bassi della seduta di venerdì scorso mentre il dollaro oscilla sopra quota 1,16. Gli spread degli high-yield infine sono in frazionale rialzo, ma il dato si riferisce ancora e venerdì ed e probabile possa allargarsi nella giornata odierna.