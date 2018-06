Beni per la casa – Giornata di vendite (-1,7%), Nice (+2,5%) in recupero

Chiusura in rosso per le borse europee, in un clima in cui prevale l’avversione al rischio in scia all’acuirsi dei timori di guerra commerciale. A Milano il Ftse Mib ha archiviato le contrattazioni in calo del 2,4% a 21.355 punti, terminando la seduta sui minimi intraday.

In ribasso anche il Ftse Italia Moda Servizi per la Casa e per la Persona, che ha segnato un -1,7% rispetto al -2,1% del corrispondente indice europeo. Nel settore dei beni per la casa, vendite su De’Longhi (-3,5%), mentre ha chiuso in positivo Technogym (+0,6%). Sulla parità Fila.

Tra le piccole capitalizzazioni, in rialzo Nice (+2,5%) che ha comunicato l’esistenza di trattative in corso per valutare attività di investimento in società di medie e piccole dimensioni, al fine di rafforzare il posizionamento del gruppo nei business di riferimento.

Male invece Emak (-3,8%), Elica (-2,2%) e B&C Speakers (-1,5%), mentre Sabaf ha resistito sulla parità e Bialetti (+0,4%) in lieve territorio positivo (+0,4%).