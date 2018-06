Mercati Asiatici – Listini frenati dalle frizioni Usa-Cina, tiene Tokyo (+0,1%)

Le Borse asiatiche si muovono in ordine sparso dopo la chiusura in rosso di Wall Street. Un andamento che continua a risentire all’escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che via via divengono sempre più accese.

Al riguardo, gli ultimi rumor di stampa sembrano essere in parte discordanti tra loro. Da una parte, infatti, emergono segnali non del tutto chiaro dall’amministrazione Trump, in particolare dopo le dichiarazioni segretario del Tesoro a stelle e strisce, Steven Mnuchin. Infatti, il rappresentante di Stato americano ha affermato che le proposte restrittive sugli investimenti stranieri in industrie tecnologiche statunitensi, non riguardano solo la Cina, ma “tutti quei Paesi che cercano di rubarci la tecnologia”.

Dall’altra parte, invece, le indiscrezioni riportano che entro il termine della settimana il presidente americano, Donald Trump, comunicherà i provvedimenti da adottare nei confronti delle società cinesi intente ad investire in società tecnologiche americane. Si segnala che tali misure dovrebbero riguardare dieci settori, tra cui l’informatica, l’industria aerospaziale, i veicoli elettrici, le biotecnologie e la robotica.

Il tutto dopo che nel week end l’inquilino della Casa Bianca ha espresso l’intenzione di limitare gli investimenti da parte di società cinesi nelle società hi-tech americane, soprattutto in quei settori identificati da Pechino come strategici nel piano “Made in China 2025”, tra cui robotica ed aerospaziale. Inoltre, Trump vorrebbe in parte bloccare le esportazioni di tecnologia verso la Cina, in particolare quelle considerate di rilevanza strategica.

Per realizzare suddetti obiettivi, Trump avrebbe già dato ordine ad alcuni dipartimenti del governo di pianificare misure opportune al riguardo. Nel dettaglio, il Dipartimento del Tesoro sta studiando misure tali da impedire alle società per almeno il 25% di proprietà cinese di ottenere la maggioranza in aziende a stelle e strisce che operano in settori con “tecnologia industrialmente significativa”.

Inoltre, il Consiglio di Sicurezza Nazionale e il Dipartimento del Commercio stanno progettando piani per controlli “potenziati” sulle esportazioni statunitensi volti ad impedire che tali tecnologie vengano trasferite in Cina.

In Giappone, il Nikkei guadagna un modesto 0,1% attestandosi a 22.353,66 punti in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (+0,2%) a 1.731,54 punti. I listini sono in parte rallentati anche dall’apprezzamento dello yen (considerato un “safe asset” in periodi di volatilità) sul dollaro, con il cambio che si mantiene a 109,5 (ieri era a 109,4).

A livello monetario, nel sommario delle opinioni dei membri della BoJ è emersa grande preoccupazione per gli effetti collaterali legati alla prolungata politica monetaria ultra accomodante. Uno dei membri del board ha dichiarato che è importante “considerare le possibili contromisure contro gli effetti collaterali prima che si materializzino”.

Inoltre, un altro banchiere ha sottolineato che il recente rallentamento dei prezzi al consumo significherebbe che l’impegno dell’istituto centrale nipponico a raggiungere il target inflazionistico del 2% non sta dando i frutti sperati.

A livello macro, l’indice dei prezzi al consumo della BoJ è cresciuto dello 0,5% su base annua (in linea con il dato precedente).

Le Borse della Cina continentale viaggiano in due direzioni opposte, con Shanghai a -0,5% e Shenzhen in progresso dello 0,5 per cento. Sulla parità la piazza di Hong Kong.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, alle 08:10 ora italiana viaggiano contrastate.

L’indice Msci Asia Pacific cede lo 0,1%, mentre l’oro tratta a 1.263,7 dollari l’oncia.