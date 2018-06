UniCredit – Sale dal 5,2% al 10,3% nel capitale di Kepler Chevreux

UniCredit rafforza l’alleanza con Kepler Chevreux, broker europeo indipendente con cui collabora da sette anni. L’istituto di credito guidato da Jean Pierre Mustier ha deciso di incrementare la partecipazione dal 5,2% al 10,3 per cento.

L’aumento avrà luogo nell’ambito della riorganizzazione dell’assetto proprietario di Kepler Cheuvreux ed è soggetto all’autorizzazione delle autorità di vigilanza. L’operazione sarà realizzata tramite UniCredit Bank AG.

“Grazie alla collaborazione con Kepler Cheuvreux, UniCredit ha costantemente migliorato la propria posizione di leadership nei mercati azionari, potendo accedere alla migliore piattaforma di ricerca e distribuzione sul mercato, che copre la più ampia base di investitori a livello mondiale”, spiega la banca in una nota.

Nel settore dell’Equity Capital Market, UniCredit nel 2018 ha ricoperto un ruolo chiave in alcune rilevanti transazioni incluse: l’Ipo da 1,45 miliardi di DWS, la seconda che sia mai stata condotta in Europa da un asset manager e il maggior aumento di capitale di un istituto finanziario registrato in Europa nel 2018 (da inizio anno); la procedura di accelerated bookbuilding (Abb) da 1 miliardo di euro di Vonovia – la principale operazione Abb in cui UniCredit abbia svolto il ruolo di bookrunner in Germania; e l’Ipo da 110 milioni di euro per Gabelli Value for Italy, la prima Spac (Special purpose acquisition company), condotta da UniCredit nei suoi mercati principali.

Olivier Khayat, Co-Head of Corporate and Investment Banking (CIB) di UniCredit, ha commentato: “Abbiamo deciso di portare al 10,3% la nostra quota in Kepler Cheuvreux per sottolineare ulteriormente il successo e l’importanza di questa alleanza strategica e dimostrare il nostro costante impegno verso un’offerta di eccellenza alla clientela nell’area ECM, in linea con il nostro obiettivo di essere un operatore vincente a livello europeo. Questa partnership di successo è iniziata nel 2011 e ci auguriamo che prosegua anche in futuro.”