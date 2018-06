Smre (Aim) – Acquista ramo aziendale di Logos Technology per €305mila

Sistematica, controllata per il 50,9% da Smre e specializzata nello sviluppo di soluzioni software, attraverso la controllata al 97,61% Digi ONE (ex Digiwrite S.r.l.), ha acquisito un ramo d’azienda di Logos Technology, attiva nel settore ICT, specializzata nei servizi professionali, sviluppi applicativi e system integration e nella rivendita di hardware e licenze software, per 305mila euro.

Si segnala che suddetto ramo d’azienda realizza un fatturato medio annuo di circa 2,5 milioni.

Contestualmente, il ramo aziendale di Sistematica relativo al settore “groupware e gestione documentale” viene conferito in Digi ONE per 102mila euro e la società DQuadro entra nel capitale sociale di Digi ONE attraverso un aumento del capitale di quest’ultima per 255.682 euro da sottoscriversi in denaro.

In merito a suddetto punto, Sistematica e DQuadro detengono rispettivamente il 54,11% e il 45% del capitale di Digi ONE, per la quale è stimato un volume iniziale di affari di circa 3,5 milioni annui.

Infine, Sistematica e DQuadro, nel caso in cui venisse loro meno la maggioranza del capitale di Digi ONE, si sono impegnate ad acquistare una quota di capitale di quest’ultima che consenta di mantenerne il controllo.

Intorno alle 10:30 il titolo Smre segna un progresso del 4,75% a 6,18 euro, sovraperformando il Ftse Aim Italia (+0,36%).