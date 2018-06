Pierrel – Propone agli azionisti modifica della convenzione accessoria

Il Cda di Pierrel ha deliberato di presentare a Fin Posillipo e Bootes una proposta di modifica della convenzione accessoria al piano di risanamento sottoscritta lo scorso 11 ottobre tra la società e la controllata Pierrel Pharma, da una parte, e i suddetti azionisti rilevanti, dall’altra. Convenzione già parzialmente modificata lo scorso 29 dicembre.

In relazione all’aumento di capitale, l’attuale proposta riguarda sostanzialmente l’impegno di Fin Posillipo e Bootes, in aggiunta agli impegni di sottoscrizione e garanzia, a sottoscrivere e liberare per cassa l’aumento di capitale, in ragione del 50% per ciascuno di essi e fino a un ammontare massimo pari alla soglia di inscindibilità (massimi 5,2 milioni). Tale impegno è subordinato alla circostanza che l’aumento di capitale non sia sottoscritto per cassa dai soggetti diversi dai suddetti azionisti rilevanti per un ammontare almeno pari a suddetta soglia.

La modifica prevede inoltre che gli azionisti rilevanti dovranno garantire l’esatto adempimento del loro impegno con apposite garanzie bancarie.

La proposta di modifica prevede anche di posticipare al prossimo 31 dicembre il termine ultimo per l’esecuzione da parte di Fin Posillipo e Bootes dell’impegno ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale a beneficio della società per un importo di

1,2 milioni. Ciò si rende necessario in quanto la società non ha ritenuto opportuno interrompere le attività operative all’interno dello stabilimento di Capua per l’esecuzione degli investimenti, ai quali sono destinate le risorse finanziarie derivanti dai versamenti per cassa. Pertanto, l’esecuzione di tali investimenti è stata differita all’ultimo trimestre del

2018.

Ai sensi della proposta di modifica della convenzione accessoria, è previsto che l’impegno degli azionisti rilevanti sia subordinato alla presentazione da parte della società, entro il prossimo 31 dicembre, di una o più richieste di effettuare, in tutto o in parte, i versamenti per cassa sulla base delle effettive necessità finanziarie di Pierrel.