Immobiliare – Settore leggermente sotto la pari (-0,3%), vendite su Igd (-2,7%)

Ottava in frazionale ribasso per il Ftse Italia Beni Immobili (-0,3%) che tuttavia ha sovraperformato al tempo stesso sia l’Euro Stoxx Real Estate (-0,9%), sia il Ftse Mib (-1,2%).

Tra le Mid Cap, Beni Stabili ha chiuso la settimana con un guadagno dello 0,3% mentre Igd ha lasciato sul terreno il 2,7 per cento.

Tra le società a bassa capitalizzazione, performance al rialzo per Coima Res (+3,4%) che durante la scorsa ottava ha pubblicato il rapporto di sostenibilità relativo al 2017.

Acquisti anche su Risanamento (+2,8%).

In leggero calo Bastogi (-1%) e Industria e Innovazione (-1,1%). I soci di quest’ultima, oltre ad aver approvato il bilancio di esercizio 2017 e ad aver preso visione del consolidato 2017, hanno approvato la modifica della denominazione sociale di Industria e Innovazione Spa in PLC Spa, modificando pertanto l’art.1 dello statuto sociale.

Vendite su Aedes (-3,2%), la cui società controllata Sator Immobiliare Sgr, che gestisce il Fondo Immobiliare Petrarca, ha siglato un contratto definitivo con Abitare In Development 3 per la vendita di un immobile sito in Viale Umbria 32 per 3,7 milioni. Il gruppo guidato da Giuseppe Roveda ha inoltre annunciato di aver firmato, con un primario investitore istituzionale, il contratto per la compravendita dell’immobile ubicato a Milano in Via Agnello 12. Il prezzo è stato fissato a 50,75 milioni e permetterà la realizzazione di una plusvalenza di 2,25 milioni.

Si piazzano in fondo all’indice Brioschi (-5,4%) e Nova Re (-7,8%). In merito, ricordiamo che Nova Re ha annunciato di aver siglato un contratto preliminare relativo alla vendita dell’immobile sito in Via Vittor Pisani 19 Milano per complessivi 32 milioni.