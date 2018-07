Mercati – Vendite diffuse e Ftse Mib a -1%, euro in calo a 1,16

I listini azionari europei proseguono la seduta in ribasso, mentre Wall Street ha aperto in calo una settimana decisiva sul fronte delle questioni commerciali, poiché porterà all’entrata in vigore dei dazi tra Stati Uniti e Cina.

Intorno alle 15:45 il Ftse Mib di Milano cede l’1%, negativo come il Dax di Francoforte (-0,4%), il Ftse 100 di Londra (-0,8%), il Cac 40 di Parigi (-0,6%) e l’Ibex 35 di Madrid (-1%). Oltreoceano gli indici americani arretrano di oltre mezzo punto percentuale.

Il protezionismo resta al centro dei pensieri degli investitori in attesa del 6 luglio, data in cui gli Stati Uniti dovrebbero introdurre ulteriori tariffe per 34 miliardi di dollari su prodotti cinesi. A ciò si aggiungono gli avvertimenti di Bruxelles, pronta a reagire con forza a eventuali dazi sull’importazione di auto europee.

In Europa tiene banco la questione migranti, alla base dello scontro politico interno in Germania fra Angela Merkel e il leader della Csu Horst Seehofer. Dinamica che penalizza l’euro, in calo a 1,16 dollari e a 128,6 yen mentre il cambio fra biglietto verde e valuta nipponica è stabile a 110,9. In discesa pure lo yuan, che scivola a quota 6,668 nei confronti del biglietto verde.

La moneta unica risente in parte anche dei dati di giugno sulla crescita del settore manifatturiero, con il relativo indice Pmi di Markit dell’Eurozona al minimo da un anno e mezzo (55,5 punti). Da segnalare anche il parziale rallentamento del settore manifatturiero cinese, che nell’ultimo mese si è confrontato con un aumento dei prezzi input e a una discesa degli ordini dall’estero, in un contesto di tensioni crescenti con gli Stati Uniti sulla politica commerciale. Negli Usa il Pmi manifatturiero è invece salito a 55,4 punti, ben oltre la rilevazione preliminare. Per quanto riguarda l’Italia il tasso di disoccupazione è sceso inaspettatamente al 10,7% a maggio mentre il settore manifatturiero ha fatto segnare un’accelerazione.

Sull’obbligazionario torna ad ampliarsi lo spread Btp-Bund, in area 242 punti base, con il rendimento del Btp decennale in risalita al 2,72 per cento.

Tra le materie prime calano leggermente le quotazioni del petrolio, con Wti e Brent rispettivamente a 73,6 e 78,3 dollari al barile, dopo che Trump ha chiesto all’Arabia Saudita di aumentare la produzione. Oro ancora in prossimità dei minimi da inizio anno, a 1.247 dollari l’oncia.

Tornando a Piazza Affari, i segni rossi investono la maggior parte del Ftse Mib e in particolare RECORDATI (-12,8%), che ha annunciato la cessione della quota di maggioranza al fondo di private equity Cvc per 28 euro per azione, con un forte sconto rispetto ai 34 euro della chiusura di venerdì. Ancora in deciso ribasso MEDIASET (-3,6%) sull’onda lunga del report di Morgan Stanley.

In controtendenza MONCLER (+0,9%) dopo l’upgrade a ‘Buy’ di Bank of America Merrill Lynch. In lieve rialzo anche FCA (+0,5%), che prevede vendite in aumento a giugno nel mercato a stelle e strisce, CAMPARI (+0,3%) e POSTE ITALIANE (+0,1%).