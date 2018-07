Banche – La Bce stabilisce i limiti per le esposizione scadute

Il Consiglio di Vigilanza della Bce, presieduto da Danièle Nouy, ha divulgato un draft che decreta le soglie oltre le quali l’esposizione di un istituto di credito è da considerare scaduta (past due).

Secondo il documento, visionato dalla stampa, a partire dal 31 dicembre 2020 per i crediti non rimborsati da più di 90 giorni saranno classificati come scaduti qualora superino due limiti: uno assoluto, stabilito in 100 euro per la clientela retail e in 500 per le altre tipologie, e uno relativo, pari all’1% dell’esposizione totale.

Secondo Francoforte “è probabile che il numero di esposizioni in default aumenti nel breve termine. Tuttavia, si prevede che le banche che applicano attualmente una soglia più elevata adegueranno i processi di gestione del rischio di credito, riducendo così l’impatto sul numero di default nel medio/lungo termine”.

L’introduzione delle soglie di materialità – osserva l’Eurotower – “può avere un impatto significativo sull’operatività di alcune banche, che non dovranno solo adeguare i processi principali, come l’identificazione dei default e quindi la quantificazione del rischio, ma anche i processi operativi, come la gestione dei clienti con esposizioni scadute”.

Per quanto riguarda i potenziali riflessi sui requisiti di capitale delle banche, la Bce fa presente che “non è semplice da prevedere, in quanto dipende da diversi fattori, come il metodo utilizzato dalla banca per il calcolo dei requisiti patrimoniali e il livello della soglia di materialità attualmente in vigore”.

Per il prossimo 31 luglio è stata fissata un’audizione pubblica per spiegare la bozza pubblicata, sulla quale gli operatori potranno inviare un feedback entro il 17 agosto. La versione finale del documento è prevista per settembre/ottobre,con le nuove soglie che entreranno in vigore dal 2021.