JP Morgan AM – L’opinione del gestore Omar Negyal sui Mercati Emergenti

Nonostante i timori legati alla guerra commerciale che si profila tra Cina e Stati Uniti e i rischi legati al rialzo del dollaro, le economie dei Paesi Emergenti restano un segmento interessante per chi cerca la crescita dei propri investimenti. E’ questa l’opinione di Omar Negyal, gestore di JP Morgan Emerging Market Income, la linea di gestione della Sicav lussemburghese Lux Im, che tuttavia sottolinea come sia importante essere molto selettivi.

La guerra commerciale a cui pochi davano concretezza sembra ora più che prossima. Dopo alcuni mesi di minacce si è infatti arrivati al dunque nello scontro aperto dal presidente Trump con i dazi imposti su auto e altri beni provenienti dall’estero.

Una misura cui l’Europa ha risposto con altre imposizioni su un totale di 3,3 miliardi di prodotti americani importati.

E la tensione è salita anche nei confronti della Cina, il cui mercato è sceso nonostante l’iniezione di liquidità da parte della banca centrale di Pechino.

Scenario di fronte al quale Market Insight ha chiesto lumi agli attori del risparmio gestito iniziando a dialogare con i gestori.

Ed il punto sulle prospettive dei Mercati Emergenti è stato fatto con Omar Negyal, gestore di JPM Emerging Market Income, la linea di gestione della Sicav lussemburghese Lux IM.

Linea la cui strategia si sviluppa attraverso un investimento multi-asset con l’obiettivo di selezionare quelle società dei Paesi Emergenti che garantiscano buone prospettive di rendimento. Più in particolare il fondo fa leva sulle maggiori prospettive di crescita dei Paesi non ancora sviluppati e sulla loro scarsa correlazione con gli investimenti tradizionali, di cui diventa una valida alternativa per gli investitori alla ricerca di nuove fonti di reddito.

Qual è il vostro outlook per i diversi mercati internazionali?

Noi rimaniamo positivi sulle azioni degli Emerging Market, anche se sono cresciuti i rischi relativi dopo la fase rialzista dei listini dell’area geografica. La nostra fiducia nasce da una parte dagli ottimi utili delle società sia attesi sia realizzati, dall’altra dalla nostra capacità di trovare aziende che offrono buone prospettive di crescita a valutazioni ragionevoli.

Quale strategia di investimento seguite per affrontare meglio l’attuale scenario?

Il contesto dei fondamentali e il particolare momentum in riferimento ai valori dei titoli continua a giocare a favore delle azioni, mentre il comparto bond appare abbastanza valutato a pieno. Tuttavia, i timori relativi alle dinamiche che possono essere innescate dalle mosse protezionistiche aprono delle prospettive ancora non definite per quanto riguarda le correzioni del mercato.

Quali sono le attuali scelte di portafoglio?

Siamo sovrappesati sulle azioni mentre abbiamo una posizione più leggera sulle obbligazioni. Tuttavia, per le ragioni sopra esposte sull’attuale situazione di mercato, abbiamo recentemente moderatamente ridotto l’esposizione fino a detenere due unità di sovrappeso sull’azionario rispetto al debito.

Quali saranno le conseguenze per i Paesi Emergenti delle politiche di rialzo dei tassi in Usa e più avanti in Europa?

Tassi d’interesse più alti negli Stati Uniti e un dollaro di conseguenza più forte possono creare uno scenario difficile per alcune economie dei Paesi Emergenti. Le nazioni più vulnerabili sono quelle con un saldo negativo della bilancia dei pagamenti, per esempio quelle che importano materie prime come il petrolio, e che detengono limitate riserve valutarie.

Tuttavia, ci sono Paesi che hanno ridotto l’esposizione dell’economia verso l’esterno, dopo l’esperienza del “taper tantrum del 2013 (quando i bond Usa furono colpiti dalle vendite improvvise dovute al panico che colse i mercati all’annuncio della Fed di riduzione della politica di acquisto di titoli con conseguenze anche di fuga dagli Emerging Market ndr) e hanno incrementato le proprie riserve di valuta. I mercati stanno dimostrando la capacità di discernere tra le diverse situazioni.

Quanto al dollaro, nonostante il recente rialzo, continuiamo a ritenere che la valuta Usa sia in una fase di ritracciamento di lungo periodo e riteniamo che l’attuale movimento non sia altro che un tipico rimbalzo di controtendenza.

Ci saranno effetti nella crescita per le economie dei Paesi Emergenti in conseguenza alla guerra commerciale e ai dazi imposti da Trump?

Stanno crescendo le preoccupazioni di una spirale negativa crescente delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. È difficile fare una stima per quantificare l’impatto, ma gli effetti già si vedono nella diminuzione del sentiment e in una contrazione della propensione al rischio.

Se decidono di farlo, i cinesi hanno diversi mezzi per contrastare le sanzioni americane che spaziano dal porre dazi, a cancellare gli accordi esistenti, piuttosto che sostenere finanziariamente gli esportatori.

Quali sono i Paesi su cui puntate di più?

Analizzando il portafoglio dal punto di vista geografico notiamo come Russia e Taiwan siano i Paesi dove abbiamo investito di più, mentre Cina e Corea sono quelli più sottopesati. Tuttavia vorrei ricordare come sono le singole idee i principali driver del portafoglio e non un ragionamento per Paese.

In ogni asset class, azioni e obbligazioni, bisogna sempre essere selettivi, in un contesto in cui i titoli dei giornali possono determinare e guidare il sentiment.

Quali ritenete siano i maggiori rischi in questa fase?

Come dicevamo i rischi sono aumentati recentemente e i fattori più rilevanti che l’hanno determinato sono il rafforzamento del dollaro e dei tassi americani, nonché la guerra commerciale tra Usa e Cina.

Anche se un ulteriore rialzo del dollaro o un incremento dell’avversione al rischio potrebbero farci rivedere le posizioni, rimaniamo focalizzati sulle opportunità che sorgono dalla crescita degli utili e dalle congrue valutazioni.

Qual è la vostra strategia sulle diverse valute? Effettuate coperture o sono una componente della performance?

Generalmente costruiamo la decisione sulla valuta insieme alla posizione che assumiamo su un singolo titolo. La volatilità mostrata recentemente da valute come la lira turca e il peso argentino sottolineano la vulnerabilità di alcune singole nazioni e presenta molte similitudini con la situazione del 2013 quando il rischio di aumento dei tassi ha fatto fuggire gli investitori dai Paesi ad alto rischio.