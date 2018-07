Mercati – Piazza Affari passa in positivo con Mediaset in evidenza

Dopo una partenza debole, le borse europee passano in territorio positivo, in un mercato che sembra comunque prediligere un atteggiamento cauto. Poco dopo le 10:00, a Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,5% in area 21.920 punti, segnando la miglior performance tra i listini continentali.

A Piazza Affari spicca in particolare MEDIASET (+3,9%) dopo il lancio dell’opa, in cordata con F2i, su EI TOWERS (+15,3%) mettendo sul piatto 57 euro per azione. Tra le blue chip, ben impostati anche i bancari come BPER (+1,8%), UBI (+1,7%) e BANCO BPM (+1,2%), mentre FCA (+0,5%) non risente della flessione delle immatricolazioni registrata a giugno in Europa.

In lieve rialzo anche l’Ibex 35 di Madrid (+0,4%), il Ftse 100 di Londra (+0,3%) e il Dax di Francoforte (+0,1%), mentre oscilla sulla parità il Cac 40 di Parigi.

Mentre procede a pieno ritmo la stagione delle trimestrali Usa, con diverse big di Wall Street che presentano i conti questa settimana, cresce l’attea per la testimonianza semestrale del presidente della Federal Reserve Jerome Powell sullo stato dell’economia e della politica monetaria questo pomeriggio.

Non sono emerse particolari novità invece dal vertice di Helsinki di ieri tra Donald Trump e Vladimir Putin, in un incontro dai toni distensivi in cui il leader russo ha dichiarato “basta con la guerra fredda”.