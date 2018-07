Inwit – Con Morgan Stanley e Horizon Equity vince gara per torri in Portogallo

Inwit ha preso parte, in qualità di partner industriale del consorzio aggiudicatario guidato da Morgan Stanley Infrastructure ed Horizon Equity Partners, alla gara lanciata dal Gruppo Altice per la vendita delle azioni della nuova società che gestirà le 3.000 torri di MEO (ex Portugal Telecom).

Il ruolo di Inwit non prevede l’acquisto di azioni della nuova società, ma un importante contributo come partner industriale. La società italiana è stata scelta per l’esperienza maturata in questi anni nella gestione di infrastrutture per la telefonia mobile, che ne ha fatto una best practice a livello internazionale.

Inwit ha già operato come advisor nella fase di gara, sovrintendendo in modo particolare alla due diligence sulle attività, alla definizione del business plan della nuova società delle torri e alla negoziazione del Master Service Agreement che regolamenterà i rapporti tra la società e l’operatore MEO, per l’affitto pluriennale dei siti.

Per le attività descritte già effettuate nella fase di gara, a Inwit sarà riconosciuta una success fee che sarà pagata al momento del closing dell’operazione.

L’attività di Inwit quale partner industriale di Morgan Stanley Infrastructure ed Horizon Equity proseguirà anche nella fase di lancio e di gestione con un contributo al management e un’attività di consulenza e supporto svolta da un team di persone della società italiana.

Per questa attività post-closing, Inwit sarà remunerata con una fixed fee e con un premio triennale variabile legato ai risultati della società portoghese.