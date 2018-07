Cad It – Cda approva fusione per incorporazione in Cad Srl

Il Cda di Cad It, società leader nel mercato italiano del software finanziario, ha approvato il progetto di fusione “inversa” per incorporazione di Cad It nella propria controllata al 100% Cad Srl che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci di Cad It già convocata per il giorno 10 settembre 2018, in unica convocazione. Il progetto di fusione è stato approvato anche dal Cda di Cad Srl.

Si prevede che il perfezionamento della Fusione avverrà nel corso del quarto trimestre 2018. La fusione verrà deliberata utilizzando la situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 di Cad It e la situazione patrimoniale di Cad al 31 marzo 2018.

Ogni azione Cad It sarà concambiata con una azione di nuova emissione della incorporante, senza indicazione del valore nominale, in base al rapporto di cambio 1:1.

Nel contesto della fusione è prevista la trasformazione dell’incorporante in società per azioni e un aumento gratuito del capitale sociale dell’incorporante sino a 4.669.600 euro, ovvero al minor importo conseguente all’eventuale annullamento delle azioni di Cad It che non saranno acquistate in sede di offerta e la sua suddivisione in un numero di azioni senza indicazione del valore nominale, pari alle azioni dell’incorporanda.

Di conseguenza, tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della incorporante post fusione saranno assegnate a tutti i soci della incorporanda, nel medesimo esatto numero delle azioni da essi possedute nella incorporanda stessa, al netto delle azioni di Cad It per le quali sia eventualmente esercitato il diritto di recesso dai soggetti a ciò legittimati e non acquistate prima dell’atto di fusione. Non è, inoltre, previsto alcun conguaglio in denaro.