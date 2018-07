Softec (Aim) – Via libera di Consob a Opas promossa da Orizzonti Holding

Consob ha approvato il prospetto informativo e il documento di offerta relativo all’offerta di vendita di azioni ordinarie di MyAv da parte di Orizzonti Holding (OH) finalizzata allo scambio con azioni FullSix e con azioni Softec nell’ambito delle rispettive offerte pubbliche obbligatorie di scambio (Opas).

Nel dettaglio, OH ha promosso un’Opas (offerta pubblica di acquisto e scambio), con corrispettivo costituito da titoli, su massime 5.602.028 azioni ordinarie FullSix (pari al 50,10% dei diritti di voto e del capitale sociale di FullSix).

L’offerente riconoscerà, per ciascuna azione Fullsix, un corrispettivo unitario in azioni MyAv nel rapporto di 0,14028014 azioni MyAv per 1 azione Fullsix. In alternativa allo scambio con azioni MyAv, sarà offerto un corrispettivo in denaro pari ad 1,051 euro per azione Fullsix.

La startup MyAv nasce con l’obiettivo di valorizzare e potenziare il know-how brevettuale e le tecnologie di process development concepite nell’ambito del gruppo attraverso Centro Studi, centro di ricerca e sviluppo di OH.

OH lancerà poi un’Opa a cascata sulla totalità delle azioni ordinarie Softec (controllata al 50,43% da Fullsix) sul 49,57% del capitale (quota al netto delle azioni già detenute da Fullsix). OH non intende richiedere la revoca dalle negoziazioni delle azioni Softec dall’Aim.

Il periodo in cui sarà possibile aderire all’offerta FullSix e all’offerta Softec avrà durata dalle ore 08:30 del giorno 6 agosto fino alle ore 17:30 del giorno 10 settembre, estremi inclusi, salvo proroga.

Si ricorda infine che Gruppo Orizzonti Holding, che fa capo alla famiglia Di Carlo, si occupa della distribuzione di beni di largo consumo nell’Italia centro-meridionale tirrenica. L’accordo prevede la creazione di sinergie industriali significative tra Fullsix e OH, in relazione ai campi della comunicazione digitale e allo sviluppo di nuove tecnologie, che coinvolgono robotica, computer vision, intelligenza artificiale e internet delle cose.