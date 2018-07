Tecnologia – Stm in calo nell’ottava, volano Tim (+9%) e Gamenet (+19,5%)

Il Ftse Italia Tecnologia ha archiviato la settimana dal 23 al 27 luglio in ribasso del 4,2%, sottoperformando l’indice di settore continentale Euro Stoxx Tecnologia (-0,6%) e il Ftse Mib (+0,7%).

È stata una settimana densa di eventi e ricca di trimestrali societarie. La riunione della Bce ha lasciato inalterata la politica monetaria (almeno fino all’estate 2019) e la forward guidance, confermando la crescita ma anche la necessità di stimoli pr sostenere l’inflazione, mentre il vertice Trump-Juncker ha placato per il momento i timori di tensioni commerciali fra Usa e Ue. Nell’agenda macro spicca il Pil americano, in crescita (%) oltre/ma sotto le attese.

Tornando a Piazza Affari il comparto IT sconta il calo di Stm (-5,2%) dopo i risultati al 30 giugno. I conti sono stati sostanzialmente in linea con le attese, ma le previsioni sul terzo trimestre non hanno convinto gli analisti. Ad attutire il calo settimanale di Stm ha contribuito in parte la guidance positiva di AMS.

Recupera invece dai minimi del 2018 la tlc Telecom Italia (+9%) sostenuta dai dati del semestre e dalle indicazioni fornite da Amos Genish nella conference call. Il Ceo ha assicurato la sua permanenza e la prosecuzione del piano Digitim, aprendo la porta a possibili cessioni oltre quella confermata di Persidera. TIM ha anche rinnovato fino al 2021 l’accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A e ha siglato importanti accordi strategici con i principali player del settore dei servizi di Caring per la gestione delle relazioni con la clientela.

Ben intonata la mid cap Reply (+0,7%), che ha anche vinto il premio Microsoft Best Azure Solution Provider 2018, mentre fra le small cap vola Gamenet (+19,5%) dopo il contratto vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet per 265 milioni.

In calo invece Be (-3,1%) e Tiscali (-3%), autorizzata dall’Agcom ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di roaming per 12 mesi.

Positiva Sesa (+1,7%) grazie anche all’upgrade di Banca Imi a buy. In rialzo pure Tecnoinvestimenti (+1,8%) che ha nominato per cooptazione Gianpaolo Coscia quale nuovo amministratore in sostituzione del dimissionario Alessandro Barberis.

Poco mossa Cad It (+0,4%) che ha convocato per il 10 settembre l’assemblea straordinaria per il progetto di fusione inversa con Cad srl.

Debole Retelit (-0,4%) che ha reso nota l’investitura di Giuseppe Sini, Direttore della Business Unit Internazionale della società, quale Vice Chairman dell’AAE-1 Management Committee

Si segnala infine che le azioni Snaitech saranno sospese nelle sedute dell’1 e del 2 agosto e verranno revocate dalle contrattazioni a partire dal 3 agosto.

Sempre sospesa Olidata che ha nominato Alessandra Todde quale amministratore delegato e che offre in opzione 1.650.152 azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in seguito alla delibera dell’Assemblea straordinaria di revocare lo stato di liquidazione.