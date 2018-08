Igd – Utile netto di 34,8 mln nel 1°H 2018

Questa mattina il Cda di Igd ha approvato i conti relativi al periodo gennaio-giugno dell’esercizio in corso.

Nel periodo in esame il gruppo guidato da Claudio Albertini ha riportato ricavi totali e variazione delle rimanenze, pari a 77,4 milioni, in aumento su base annua del 7,5%. I ricavi da attività locativa si sono attestati a 74,1 milioni, in progresso dell’8,4% rispetto al primo semestre del 2017. Segnaliamo 4,6 milioni di maggiori ricavi sul perimetro non omogeneo a seguito dell’ampliamento della galleria ESP e dell’acquisizione di 4 gallerie da Eurocommercial Properties, effettuata dalla società in data 18 aprile 2018. Crescono inoltre di 0,9 milioni i ricavi su base like for like (+1,4%) in Italia (gallerie a +1,7% e ipermercati a +1%) mentre i ricavi della Romania su base like for like hanno riportato un aumento di circa 0,2 milioni (+4,7%).

I ricavi netti da servizi si sono fissati a 3,1 milioni mentre i ricavi da trading del progetto Porta a Mare sono stati pari a 2,7 milioni.

L’Ebitda della gestione caratteristica ammonta a 55,6 milioni., in crescita dell’10,9% rispetto al pari periodo del 2017, con un miglioramento del relativo margine di circa 2,2 punti percentuali.

Nel periodo in esame il gruppo ha inoltre registrato ammortamenti, accantonamenti, e svalutazioni pari a 1,2 milioni complessivi (-62,7% a/a). Inoltre, gli adeguamenti al fair value evidenziano un risultato negativo di 15,2 milioni (contro una variazione positiva di 21,1 milioni nel primo semestre del 2017). Ricordiamo inoltre rivalutazione nette di acquizioni per circa 12,9 milioni.

La gestione finanziaria risulta in miglioramento dell’8,7% su base annua, grazie alle attività di liability management implementate nel corso dell’esercizio e al termine/decremento del nozionale di alcuni IRS.

Il risultato netto di competenza del gruppo si è fissato pertanto a 34,8 milioni, in calo rispetto ai primi sei mesi del 2017 di circa il 28,9%.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, quest’ultimo ha raggiunto un valore di mercato di 2.428,8 milioni (+9% rispetto fine 2017), a seguito dell’acquisizione da Eurocommercial del portafoglio di 4 gallerie commerciali e un Retail Park.

L’EPRA NNNAV risulta pari a 1.242 milioni e l’EPRA NNNAV per azione a 11,25 euro, in calo dell’1,3% rispetto al dato di fine 2017.

Dal lato patrimoniale, al 30 giugno 2018 l’indebitamento finanziario netto ammonta a 1.132,1 milioni, in aumento di 72,4 milioni rispetto al dato di fine dicembre 2017, dopo le acquisizioni del semestre, in parte finanziate a debito.

Il loan to value si è attestato al 46,4% vs 47,4%. Il costo medio del debito si è ridotto infine dal 2,9% al 2,7%.