Obbligazioni – Dollaro in ulteriore rafforzamento e Btp sotto pressione

E’ cosa nota che in momenti di crisi dollaro e franco svizzero, valute rifugio per eccellenza, si muovono sincroniche al rialzo.

Il copione non fa eccezione in questi ultimi giorni dopo che la crisi della lira turca ha cominciato a contaminare il pacifico tran-tran di mercati in pausa estiva. I mesi estivi centrali da sempre si caratterizzano per temporali violenti, anche in senso metaforico, per combinazioni a volte solo fortunose, ma gli scambi sottili e i ranghi assottigliati degli operatori favoriscono sicuramente movimenti delle quotazioni brusche.

Nel caso della Turchia se il fattore scatenante possa essere ricondotto alle decisioni americane in fatto di dazi è irrilevante, se non per i retroscena politici che si possono immaginare vista la coincidenza con quanto avvenuto in Russia e la recrudescenza dei focolai di crisi mediorientale, ma la conta dei danni comincia a destare preoccupazione se si considera anche il cedimento delle quotazioni del barile che sono di norma foriere se non di

rottura di equilibrio, sicuramente di perdita di stabilità del quadro di riferimento.

Ma potrebbe trattarsi, come detto, di un “temporale estivo” e trarre conclusioni affrettate molto pericoloso.

Questo vale anche per i bistrattati Btp che, come anticipato anche alla vigilia del weekend, entrano necessariamente nella lavagna dei paesi più fragili e quindi in prima fila a subire gli attacchi della speculazione.

I rialzi dei rendimenti sono forti specie sul tratto più breve e lo spread si allarga anche per il movimento di segno contrario del Bund.

Probabilmente fallace invece l’apparente stabilità degli spread degli high-yield che registreranno solo oggi, per il ritardo di calcolo, la presumibile volatilità dei prezzi che dovrebbe interessare tutte e indistintamente le classi di attivi che inglobano un maggior livello di rischio.