Mercati Asiatici – Acquisti su Tokyo (+0,6%), Cina a due velocità

La maggior parte delle Borse asiatiche si muovono poco mosse nell’intorno della parità, in scia alla chiusura positiva di Wall Street favorita dalla distensione delle tensioni commerciali.

A tener banco sono sempre le vicende sull’asse Usa-Cina. In attesa del vertice di oggi e domani tra i rappresentanti delle due superpotenze commerciali a Washington, a prendersi la scena sono state le parole del presidente americano, Donald Trump, il quale ha sottolineato di non prevedere grandi progressi dagli imminenti colloqui commerciali con il Paese del Dragone.

L’inquilino della Casa Bianca non ha perso l’occasione per lamentare la mancanza di supporto della Cina per la denuclearizzazione della Nord Corea, come invece avvenuto in passato. Trump ha espresso anche disappunto per le manovre della banca centrale cinese dichiarando: “Penso che la Cina stia manipolando la sua valuta, certamente”.

Gli organi di stampa a stelle e strisce restano comunque ottimisti per l’incontro di oggi e domani, in attesa dell’appuntamento di novembre tra il presidente americano, Donald Trump, e il leader cinese, Xi Jinping.

Si ricorda, inoltre, che giovedì entreranno in vigore i dazi a stelle e strisce del 25% su import cinesi per 16 miliardi di dollari a conclusione del primo round di misure protezionistiche da 50 miliardi già approvati dall’amministrazione Trump.

Tornando ai mercato in Giappone il Nikkei si muove sopra la parità a +0,6 per cento. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (+0,7%). I listini beneficiano in parte del deprezzamento dello yen sul dollaro, che ha portato il cambio a quota 110,4 (ieri era 110,2).

Sul fronte monetario, un ex membro del consiglio della BoJ, Koji Ishida, ha dichiarato che “La sana crescita economica del Giappone dovrebbe consentire alla sua banca centrale di indebolire il massiccio programma di incentivi, anche prima che l’inflazione raggiunga il suo obiettivo del 2 per cento” . Inoltre, Ishida ha aggiunto che “La BoJ non persisterà nel mantenere la sua politica attuale fino al raggiungimento del 2% di inflazione. Il consiglio di amministrazione probabilmente prenderà una decisione politica flessibile, anche prima che l’obiettivo di prezzo sia raggiunto. ”

Dall’agenda macro è emerso che l’indice generale delle attività industriali è sceso dello 0,8% su base mensile (-0,7% il consensus e +0,1% l’ultima rilevazione).

Si muovono a due velocità le Borse della Cina continentale, con Shanghai a -0,6% e Shenzhen a -0,9 per cento. In controtendenza Hong Kong (+0,4%).

In merito alla denuclearizzazione della penisola coreana, gli ultimi aggiornamenti riportano che l’agente di controllo nucleare delle Nazioni Unite non ha trovato alcuna indicazione che la Corea del Nord abbia interrotto le sue attività nucleari, alimentando ulteriormente i dubbi sulla volontà di Pyongyang di abbandonare il suo arsenale. Infatti, in un rapporto pubblicato ad inizio settimana l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (la cosiddetta AIEA) ha sottolienato che “La continuazione e l’ulteriore sviluppo del programma nucleare della Repubblica Democratica Popolare di Corea e le relative dichiarazioni della stessa sono motivo di grave preoccupazione”.

Il tutto emerge dopo le recenti dichiarazioni di Trump circa la possibilità molto elevata di incontrare nuovamente il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, difendendo ancora una volta i suoi sforzi per convincere Pyongyang a rinunciare alle sue armi nucleari. Trump aveva affermato che la Corea del Nord ha compiuto passi specifici verso la denuclearizzazione, nonostante i diffusi dubbi sulla volontà di Kim di abbandonare il suo arsenale.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, poco dopo le 8:00 ora italiana si muovono prevalentemente in frazionale rialzo.

L’indice Msci Asia Pacific guadagna lo 0,4%, mentre l’oro tratta a 1.195,48 dollari l’oncia.