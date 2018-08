Mercati Usa – Nuovo record dello S&P500 e del Russell 2000

Wall Street procede imperterrita nella sua marcia al rialzo mettendo a segno una nuova batteria di record storici, ma ritracciando rispetto ai massimi intraday nel finale.

Il bilancio della seduta vede eccellere l’indice delle small caps che chiude in rialzo dell’1,1%, Il Nasdaq di mezzo punto percentuale, il Dow Jones e lo S&P500 dello 0,2%. Quest’ultimo listino supera di un’inezia, dopo sette mesi, il precedente record di fine gennaio ma termina sui valori minimi della giornata.

In rialzo anche il VIX del tre per cento a 12,85 punti.

Con la seduta di ieri Wall Street raggiunge il più esteso bull market della storia, pari a 3453 giorni, senza soffrire alcuna correzione superiore al venti per cento in nove anni e mezzo di crescita e superando la precedente striscia record dall’ottobre 1990 al marzo 2000.

Giornata positiva per le materie prime con rimbalzi diffusi tra i metalli preziosi ed il petrolio, ma tutti non superiori al mezzo punto percentuale.

In after hours, prosegue la risalita del greggio in ripresa per la quarta seduta consecutiva in scia alla pubblicazione preliminare delle scorte settimanali domestiche in sensibile discesa.

Dollaro in difficoltà per tutta la seduta che tenta di risalire sopra quota 1,15 nei confronti della moneta unica, ma scivola pesantemente nel finale chiudendo a 1,157.

La debolezza del biglietto verde non agevola, tuttavia, il rimbalzo delle divise dei Paesi emergenti con la valuta brasiliana che buca la soglia dei quattro real per un dollaro per la prima volta dal febbraio 2016.