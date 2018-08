Tecnologia – Acquisti su Stm (+1,4%) che trascina in alto il comparto

Giornata in rialzo per il Ftse Italia Tecnologia (+1,3%) che sovraperforma l’indice di settore continentale Euro Stoxx Tecnologia (+0,1%) e conferma sostanzialmente l’andamento del Ftse Mib (+1,5%).

Le principali borse europee hanno chiuso la giornata di ieri con rialzi frazionari, tranne Londra. L’attenzione degli investitori si sposta sulla Fed. Oggi 22 agosto saranno pubblicati i verbali dell’ultimo meeting del Fomc. Focus anche sul Presidente della Fed Jerome Powell che venerdì 24 agosto parteciaperà al meeting di Jackson Hole.

Tornando al segmento IT di Piazza Affari, la big cap Stm archivia le contrattazioni in rialzo dell’1,4 per cento. Fa meglio la tlc Telecom Italia (+1,8%) dopo aver siglato un accordo con Dazn che consentirà ai clienti Tim di usufruire di un’offerta a loro dedicata per seguire le tre partite per ogni turno della Serie A Tim trasmesse in esclusiva su Dazn.

La mid cap Reply sale del 2%, mentre fra le small cap si segnalano ancora acquisti su Exprivia (+2,6%). Bene anche TXT (+2,2%) ed Esprinet (+1,7%).

In denaro Digital Bros (+1,2%) che stmha annunciato l’uscita del videogioco Overkill’s The Walking Dead nelle versioni retail e digital il 6 febbraio 2019 negli Stati Uniti e l’8 febbraio 2019 in Europa e nel resto del mondo. Il gruppo ha confermato le proprie attese di fatturato tra i 145 e i 190 milioni per il presente esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2019.