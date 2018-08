Mercati Asiatici – Acquisti su Tokyo (+0,8%), Cina sulla parità dopo dialoghi con Usa

Le Borse asiatiche si muovono a due velocità nell’intorno della parità, dopo la chiusura debole di Wall Street.

A prendersi la scena sono sempre le vicende commerciali tra Usa e Cina. Da ieri, infatti, sono efficaci i nuovi dazi statunitensi del 25% su import made in China per 16 miliardi di dollari al termine del primo round di misure protezionistiche da 50 miliardi già approvati dall’amministrazione Trump. Pechino non è rimasta impassibile alla mossa di Washington e ha risposto in egual misura sui beni a stelle e strisce. Inoltre, il ministero del Commercio cinese ha sottolineato che le misure americane violano le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e ha promesso di presentare ricorso.

Il tutto è avvenuto mentre a Washington si teneva l’ultima giornata di colloqui tra la delegazione cinese guidata dal vice ministro del commercio, Wang Shouwen, e i rappresentanti statunitensi capeggiati dal sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali, David Malpass. L’incontro è terminato senza passi avanti tra le parti, proprio come aveva previsto nei giorni scorsi il presidente americano, Donald Trump.

Sulla vicenda è intervenuto il portavoce della Casa Bianca, Lindsay Walters, che in una breve dichiarazione inviata via email ha dichiarato: “Abbiamo concluso due giorni di discussioni con le controparti cinesi e ci siamo scambiati opinioni su come raggiungere l’equità, l’equilibrio e la reciprocità nelle relazioni economiche”. Inoltre, Sanders ha aggiunto che le discussioni includevano “affrontare le questioni strutturali in Cina”, comprese le sue politiche di proprietà intellettuale e del trasferimento tecnologico.

In Giappone il Nikkei si muove sopra la parità a +0,8 per cento. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (+0,6%). I listini beneficiano in parte del deprezzamento dello yen sul dollaro, che ha portato il cambio a quota 111,3 (ieri era 110,8).

Dall’agenda macro è emerso che l’indice nazionale generale dei prezzi al consumo giapponese, a luglio, è salito dello 0,8% su base annuale (+0,9% le attese e in linea il precedente). L’indice nazionale dei prezzi al consumo giapponese, sempre a luglio, è aumentato dello 0,9% a livello annuale (+0,4% il consensus e +0,7% l’ultima rilevazione). L’indice IPC nazionale giapponese è cresciuto dello 0,3% su base mensile (+0,1 la rilevazione precedente). L’indice dei costi dei servizi alle imprese CSPI giapponesi è incrementato dell’1,1% a livello annuale (+1,2% le stime e pari alla precedente rilevazione).

Si muovono in direzioni opposte, vicino alla parità, le Borse della Cina, con Shanghai a +0,2% e Shenzhen a +0,1 per cento, mentre si trova appena sotto la parità Hong Kong (-0,2%).

Sul fronte commerciale, il vice premier cinese, Hu Chunhua, ha riferito ieri al ministro del commercio britannico, Liam Fox, che la Cina è intenta a rafforzare pienamente i suoi legami commerciali ed economici con la Gran Bretagna.

In particolare la Cina è uno dei paesi con cui la Gran Bretagna vorrebbe firmare un accordo di libero scambio post-Brexit e il Paese del Dragone si è detto aperto alle trattative. Al riguardo, infatti, un patto commerciale con la Cina sarebbe una vittoria politica per il governo britannico, l’unico ostacolo, però, è il fatto che i colloqui formali non possono iniziare fino a quando il Regno Unito non lascerà ufficialmente l’Unione Europea.

In merito alla denuclearizzazione della penisola coreana, secondo Trump la Cina avrebbe ridotto il suo apporto a sostegno di tale obiettivo, in seguito alle continue diatribe commerciali con gli States. Le ultime novità riportano che la prossima settimana il Segretario di Stato samericano, Mike Pompeo, volerà in Corea del Nord per convincere Pyongyang ad abbandonare le sue armi nucleari. Pompeo porterà con sé un nuovo rappresentante speciale degli States, Stephen Biegun, nel tentativo di sbloccare la situazione.

Il tutto dopo che ieri erano aumentati ulteriormente i dubbi sul fatto che la Corea del Nord avrebbe rispettato la promessa fatta agli Usa durante il summit di giugno a Singapore a causa di alcune foto satellitari della scorsa settimana, che mostravano un’interruzione dei lavori per lo smantellamento di un un sito di test dei motori missilistici in Corea del Nord.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, poco dopo le 8:00 ora italiana si muovono prevalentemente in frazionale ribasso.

L’indice Msci Asia Pacific cede lo 0,2%, mentre l’oro tratta a 1.186,24 dollari l’oncia.