DBA Group (Aim) – Accordo con CargoX per digitalizzare la logistica portuale

Novità importante in casa DBA, grazie all’intesa raggiunta tra Actual IT, società del gruppo DBA e fornitore di avanzate soluzioni IT per i settori della logistica portuale e petrolifero, e CargoX, l’ideatore della soluzione Smart Bill of Lading basata sulla tecnologia della blockchain. Nel dettaglio, le due parti hanno siglato una partnership che consentirà al gruppo DBA di accedere alla soluzione CargoX Smart B/L e di integrarla con le piattaforme di gestione della logistica già operative in Italia e nei Balcani.

Attraverso l’integrazione tra gli utenti di CargoX Smart B/L e i software di Actual IT si otterrà una soluzione moderna basata sulla blockchain che migliorerà l’attuale metodo basato su supporto cartaceo, garantendo la massima affidabilità, sicurezza e velocità di trasferimento dei documenti con performance elevate per tutti gli attori del processo logistico.

Così facendo, le polizze di carico saranno create e trasferite in pochi minuti, ad un costo decisamente inferiore rispetto ad oggi; inoltre, tutti gli archivi documentali saranno immediatamente disponibili nell’archivio virtuale crittografato (cloud) consentendo alle aziende operanti nel settore della logistica di ridurre la quantità di carta utilizzata, risparmiando tempo e denaro.

L’implementazione della blockchain nei prodotti di Actual IT si allinea con la volontà del gruppo DBA di mettere a disposizione questa tecnologia per tutte le società clienti e partner nei Balcani, ma anche in Italia.