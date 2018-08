Mercati Asiatici – Tiene Tokyo (+0,2%), sottotono Shanghai (-0,2%)

Le Borse asiatiche si muovono prevalentemente al rialzo, in scia alla chiusura positiva di Wall Street favorita dall’accordo commerciale raggiunto tra Usa e Messico.

Il focus dei listini è sempre rivolto alle vicende commerciali tra Stati Uniti e Cina, dopo che a metà della scorsa ottava sono entrati in vigore i nuovi dazi a stelle e strisce del 25% su import cinesi per 16 miliardi di dollari, a cui Pechino ha prontamente risposto in eguale misura sui beni statunitensi. Il Paese del Dragone non si è poi fatto scappare l’occasione per accusare gli Stati Uniti di violare le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio attraverso tale mossa.

Il tutto si è compiuto mentre a Washington terminavano senza significativi passi avanti i colloqui tra i rappresentanti di Stato delle due superpotenze. Durante il vertice le due parti sono rimaste ferme sulle rispettive posizioni, senza avanzare tentativi di mediazione o di compromessi. In particolare, la delegazione cinese si sarebbe opposta a nuove concessioni o possibili soluzioni sul surplus commerciale che Pechino vanta nei confronti degli americani, una tematica ritenuta il nodo del conflitto da parte dei rappresentanti a stelle e strisce. Stando alle ultime indiscrezioni di stampa, pare che non siano previsti altri incontri in agenda tra le parti.

In Giappone, il Nikkei si muove sopra la parità a +0,2 per cento. Andamento analogo anche per il più ampio indice Topix (+0,3%). I listini beneficiano in parte del deprezzamento dello yen sul dollaro, che con il cambio salito a quota 111,2 (ieri era 111).

Dall’agenda macro è emerso che il CPI della BoJ è salito dello 0,5% su base annuale (+0,3% le stime e +0,4% l’ultima rilevazione). Questo giustifica la prosecuzione di una politica monetaria ultra espansiva, in quanto il target di inflazione è ancora significativamente distante dal 2 per cento.

Si muovono in territorio leggermente negativo le Borse della Cina continentale, con Shanghai a -0,2% e Shenzhen a -0,1 per cento. In controtendenza, invece, la piazza di Hong Kong (+0,2%).

In merito alla denuclearizzazione della penisola coreana, di recente il presidente americano, Donald Trump, ha incolpato parzialmente la Cina per la mancanza di progressi con la Corea del Nord, dovuti alle continue escalation commerciali con gli States. L’ultima mossa dell’inquilino della Casa Bianca è stata cancellare il viaggio del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, previsto per questa settimana in Corea del Nord per convincere Pyongyang ad abbandonare le sue armi nucleari.

Al riguardo, Trump ha spiegato che la ragione del dietrofront è riconducibile al fatto che non sono stati fatti progressi sufficienti sulla denuclearizzazione della penisola coreana. In realtà, le ultime indiscrezioni riportano che la motivazione sarebbe correlata alla ricezione da parte di Pompeo di una lettera bellicosa, inviatagli da un alto funzionario nordcoreano poche ore dopo l’annuncio del viaggio della settimana scorsa. Nel dettaglio, secondo un quotidiano americano, due funzionari dell’amministrazione statunitense hanno riferito che la lettera è arrivata venerdì da Kim Yong Chol, vice presidente del Comitato Centrale del Partito dei lavoratori del Nord della Corea, che ha guidato precedenti cicli di colloqui con Pompeo.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, poco dopo le 8:00 ora italiana si muovono prevalentemente in rialzo.

L’indice Msci Asia Pacific guadagna lo 0,4%, mentre l’oro tratta a 1.209,78 dollari l’oncia.