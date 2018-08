Obbligazioni – Si riaccende la spia di allerta

I mercati riabbracciano la strategia difensiva e lo si vede oltre che dall’andamento delle piazze borsistiche, tutte in ripiegamento, dall’inversione del movimento del T-bond che ritorna rapidamente verso 2,85%, del Bund a 0,35%, ma anche del recupero del prezzo dell’oro e soprattutto del franco svizzero, due asset rifugio per antonomasia. Traballa

il peso argentino e la situazione in Turchia non si può certo considerare stabilizzata, elementi che non possono non fungere da richiamo a maggiore allerta per gli investitori.

L’attesa per il giudizio di Fitch sull’Italia assomiglia invece ad una portata di contorno.

I rendimenti dei Btp, che non riescono a schiodarsi dai livelli elevati ormai consolidati durante l’estate, scontano la bocciatura da parte delle agenzie di rating di un Paese che cresce poco e ha un debito elevato.

Purtroppo, è un binomio che non perdona e che non può non essere certificato da chi fa questo mestiere e cui la politica, nazionale ed europea, cerca di trovare una soluzione praticabile.

La forte richiesta di Btp quinquennali nella giornata di ieri (con una domanda più che doppia rispetto all’importo offerto) testimonia che la paventata sfiducia sull’Italia è un concetto fuori luogo, ma che alla spirale dell’elevato costo del denaro per il nostro Paese dovrà essere trovato a breve un rimedio efficace nell’interesse comune dei Paesi membri

dell’Unione.

Lo dice lo spread con la Germania, non le agenzie di rating.