Expert System (Aim) – Consolida partnership con Blue Prism, nuovo riconoscimento da Forrester

A poco più di un anno dall’avvio, si rafforza ulteriormente la partnership fra Expert System e la multinazionale Blue Prism, leader globale nel mercato della Robotic Process Automation (RPA), due eccellenze mondiali nell’automazione dei processi. Basti pensare che Blue Prism, quotata al London Stock Exchange, ha una capitalizzazione pari a 1,64 miliardi di sterline (circa 1,8 miliardi di euro) e nell’ultimo semestre, chiuso il 30 aprile 2018, ha registrato una crescita del fatturato del 145%, acquisendo 223 nuovi clienti e stringendo 559 accordi commerciali.

Nell’aprile del 2017 l’azienda guidata da Stefano Spaggiari aveva già iniziato una collaborazione con Blue Prism per estendere il potenziale dell’Intelligenza Artificiale ai processi di business e ampliare la copertura della Robotic Process Automation (RPA). Dopo le prime sperimentazioni basate sull’integrazione della tecnologia Cogito di Expert System nella Digital Workforce platform di Blue Prism, “la forza lavoro digitale” di maggior successo al mondo, e il successo di partecipazione ai due principali eventi di Blue Prism dedicati alla Robotic Process Automation (a New York e Londra la scorsa primavera), ora anche Forrester (società di ricerca indipendente fra le principali al mondo nel mercato dell’innovazione e delle tecnologie) evidenzia le enormi potenzialità di mercato legate all’automazione intelligente dei processi nel report “Look To Four Use Case Categories To Push RPA And AI Convergence. Text Analytics Leads the Way”.

Secondo Forrester, infatti, a guidare la straordinaria crescita del mercato dell’RPA è la text analytics, una delle tecnologie di intelligenza artificiale più evolute proprio per la capacità di analizzare i testi automaticamente e con la massima precisione. Grazie all’intelligenza artificiale, l’RPA ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie di innovazione e trasformazione digitale in tutti i settori di business. La capacità dell’RPA di svecchiare e rendere più efficienti i workflow aziendali si è infatti rapidamente evoluta verso una sempre maggior efficienza e qualità in tutti gli ambiti più strategici, dove gioca un ruolo fondamentale la gestione “intelligente” di dati e informazioni non strutturate attraverso la comprensione corretta del significato dei testi.

“Finalmente, grazie all’intelligenza artificiale, l’RPA sta iniziando a dimostrare il suo vero potenziale: supportare i processi decisionali e non solo aumentare l’efficienza operativa”, ha dichiarato Stefano Spaggiari, fondatore e Amministratore Delegato di Expert System. “Siamo molto soddisfatti sia del lavoro all’avanguardia che stiamo portando avanti, che sta premiando la nostra visione in un settore che oggi si distingue per una straordinaria crescita esponenziale, sia per l’interesse e le forti conferme che stiamo registrando nel mercato grazie ad implementazioni di successo, in particolare in ambito assicurativo.”