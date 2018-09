BFC (Aim) – Sigla accordo per l’opzione di acquisto di Reteconomy

BFC comunica di aver siglato un accordo con Reteconomy per la trasmissione dei contenuti digitali sui canali satellitari di Sky e sul digitale terrestre ai fini della creare di un dipartimento per la realizzazione, produzione, post-produzione e messa in onda di format video per arricchire l’offerta sui siti di proprietà e sulle piattaforme tv.

Nel dettaglio, l’accordo si riferisce ad un’opzione di acquisto a favore di BFC per la maggioranza del capitale sociale di Reteconomy (dal 51% al 100%), da esercitarsi, in una o più volte, entro il 31 dicembre 2019.

Il prezzo di acquisto è convenuto in 500mila euro per il 100% da versarsi in contante, per il 50% al momento della cessione delle quote e per la restante parte entro i 12 mesi successivi.

Si segnala che, Reteconomy gestisce una piattaforma multimediale nata nel 2011 dedicata ai temi dell’economia, del lavoro e del fisco attraverso la tv, il web ed i social media. E’ inoltre titolare di un’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiotelevisivi lineari su frequenze digitali terrestri per il marchio “Reteconomy” LCN 260 e di un’autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi su piattaforma digitale satellitare per il medesimo marchio.

Dopo la pubblicazione dei dati del primo semestre 2018 e la comunicazione del sopracitato accordo, il titolo di BFC vola sul comparto Aim a +9,32% scambiando a 1,29 euro, mentre il Ftse Aim Italia segna un progresso dello 0,58 per cento.