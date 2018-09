Mercati Asiatici – Frenano i listini, sottotono Tokyo (-0,4%) e Shanghai (flat)

Le Borse asiatiche si muovono a due velocità, in scia alla seduta mista di Wall Street con l’escalation delle tensioni commerciali con la Cina ancora in primo piano.

Ad inizio settimana Pechino ha risposto all’offensiva statunitense con dazi del 10% (rispetto al 25% inizialmente previsto) su beni statunitensi per 60 miliardi di dollari.

Le nuove imposizioni doganali saranno effettive dal prossimo 24 settembre, data in cui entreranno in vigore anche le misure commerciali di Washington del 10% sui beni made in China per 200 miliardi di dollari. Si ricorda che i dazi stelle e strisce saliranno al 25% a inizio 2019.

Sempre nei primi giorni dell’ottava il presidente americano, Donald Trump, aveva minacciato l’introduzione di nuovi tariffe doganali per circa 267 miliardi di dollari su importazioni da Pechino, qualora la Cina avesse intrapreso azioni di rappresaglia contro gli agricoltori o le industrie statunitensi.

Sulla vicenda è intervenuto indirettamente il premier cinese, Li Keqiang, accusando l’unilateralismo, in quanto non “offrirà una soluzione praticabile: l’impegno per il multilateralismo e la consultazione per avere vantaggi condivisi ci consentirà di continuare a ottenere benefici dal commercio globale”.

In Giappone, il Nikkei cede lo 0,4% in prossimità della chiusura. Andamento analogo anche il più ampio indice Topix (-0,3%). I listini riescono a tenere in parte anche grazie alla sostanziale stabilità dello yen sul dollaro, con il cambio che scende di poco a quota 112,2 (ieri era 112,3).

Sul fronte monetario, è intervenuto il governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda, il quale prevede che l’economia giapponese proseguirà con una moderata ripresa e che gradualmente i prezzi si muoveranno verso il target inflazionistico del 2 per cento.

Kuroda ha poi confermato che i tassi saranno mantenuti estremamente bassi per un periodo prolungato e che continuerà con pazienza l’allentamento monetario. Invece, in merito ai cambiamenti della politica monetaria di luglio, il governatore ha dichiarato che è troppo presto per giudicarli.

Sul versante politico, il premier Shinzo Abe è stato riconfermato ad ampia maggioranza come leader del partito liberaldemocratico e questo, molto probabilmente, gli consentirà di restare alla guida dell’esecutivo per altri tre anni, facendone uno dei leader più longevi della storia nipponica dopo essere tornato al potere nel 2012. Inoltre, la su riconferma rende possibile una riforma della Costituzione cosiddetta pacifista in termini più morbidi per i militari.

Poco mosse le Borse della Cina continentale, con Shanghai ferma sulla parità e Shenzhen a -0,1 per cento. Flat anche la piazza di Hong Kong (-0,1%).

Sul fronte economico/commerciale, in un intervento al World Economic Forum di Tianjin, Li ha spiegato che Pechino non necessita di massicci stimoli e soprattutto non intraprenderà svalutazioni valutarie competitive per aumentare le esportazioni.

Il rappresentante di Stato ha sottolineato che in merito alla politica fiscale, la Cina punterà a ridurre le tasse e le aliquote, ponendo fine ai problemi di funding delle società. Per quanto riguarda, invece, il perseguimento di una politica monetaria prudente, Pechino manterrà la liquidità elevata.

Infine, il primo ministro del Paese del Dragone ha dichiarato che il governo mira a favorire l’ingresso al mercato dei gruppi stranieri per assicurare una corretta competizione.

Le altre Borse, dove sono ancora aperte le contrattazioni, poco dopo le 8:00 ora italiana viaggiano in ordine sparso.

Sul fronte geopolitico, l’incontro tra il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, e il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, è stato positivo visto che le parti hanno siglato un documento in cui rivendicano l’intenzione di liberare la penisola coreana di armi nucleari.

Sulla base dell’accordo, Kim permetterà ad ispettori ed esperti stranieri di assistere allo smantellamento di due strutture chiave dei test missilistici, situate nell’area nord-occidentale del Paese. La completa denuclearizzazione, anche secondo le attese degli Stati Uniti, dovrebbe essere portata a termine entro il 2021.

L’indice Msci Asia Pacific avanza dello 0,2%, mentre l’oro tratta a 1.205,73 dollari l’oncia.