Auto – BMW: in rosso a Francoforte (-4,9%) dopo il taglio della guidance

Titoli degli automaker tedeschi sotto pressione oggi pomeriggio a Francoforte dopo che BMW ha rivisto al ribasso la guidance per il 2018 per effetto di alcune criticità accusate dalla divisione Automotive.

Nello specifico, la casa automobilistica bavarese stima per il 2018 un fatturato per la divisione Automotive in leggero calo rispetto all’anno precedente e un Ebit margin almeno del 7 per cento. I precedenti target indicavano invece ricavi in lieve aumento e un Ebit margin compreso tra l’8 e il 10 per cento.

Ciò ha portato a una revisione delle stime sull’utile ante imposte di gruppo, ora previsto in calo moderato rispetto all’anno precedente (invariato nella precedente guidance), anche se non sono inclusi i possibili effetti positivi derivanti dall’avvio della joint venture nei Mobility Services.

Le cause della revisione sono l’implementazione del regolamento WLTP, l’aumento del goodwill e delle misure di garanzia relativi al segmento Automotive e le incertezze legate all’aggravarsi dei conflitti commerciali.

A Francoforte BMW cede, intorno alle 15:00 cede il 4,9% seguita in negativo da Dailmer (-2,6%) e Volkswagen (-2%), mentre l’Euro Stoxx Automobiles & Parts viaggia in ribasso dell’1,5 per cento. Contraccolpo più lieve in Italia, dove Fca rallenta rispetto alla mattinata ma si mantiene intorno alla parità.