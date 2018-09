A2A – Risultati definitivi della riapertura dell’Opa su Acsm Agam

Il gruppo guidato da Luca Valerio Camerano e Lario Reti Holding hanno da poco comunicato i risultati definitivi relativi al periodo di riapertura relativo all’Offerta pubblica di acquisto (Opa) obbligatoria totalitaria promossa dagli stessi su 26.264.874 azioni ordinarie di Acsm Agam, pari al 13,31% del capitale della società lariano-brianzola.

Dati che confermano i risultati provvisori comunicati lo scorso 21 settembre ovvero che sono state portate in adesione durante suddetto periodo 2.537.851 azioni Acsm Agam, pari a circa il 9,66% delle azioni oggetto dell’offerta e a circa l’1,28% del capitale sociale della stessa, per un controvalore di 6.268.491 euro determinato sulla base di un corrispettivo unitario dovuto ai titolari di tali azioni di 2,47 euro. Importo che sarà pagato domani 28 settembre. Ad esito della riapertura dei termini, risultano pertanto portate in adesione all’offerta complessivamente 16.759.692 azioni Acsm Agam, pari all’8,493% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 41.396.439 euro.

A2A e Lario Reti Holding, tenendo conto delle azioni portate in adesione durante la riapertura dei termini, delle 14.221.841 azioni portate in adesione all’offerta (circa il 7,2% del capitale sociale di Acsm Agam) durante il precedente periodo di adesione, e delle azioni Acsm Agam già direttamente detenute dagli stessi unitamente al Comune di Como, al Comune di Monza, al Comune di Sondrio e al Comune di Varese, prima dell’inizio del periodo di adesione e pari a 171.078.920 azioni ordinarie (86,69% del capitale sociale di Acsm Agam), verranno a detenere complessivamente 187.838.612 azioni ordinarie del gruppo guidato da Paolo Soldani, pari al 95,18% del capitale sociale.

Inoltre si conferma che, in considerazione del raggiungimento da parte degli offerenti di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale di Acsm Agam, ricorrono i presupposti per l’obbligo di acquisto da parte degli stessi delle azioni ordinarie della società lariano-briazola non ancora portate in adesione all’offerta da chi ne faccia richiesta, ovvero 9.505.182 azioni ordinarie ( circa il 4,82% del capitale sociale), sempre ad un prezzo di 2,47 per azione, per un controvalore di 23.477.799 euro.

A2A e Lario Reti Holding, come in precedenza comunicato, adempiranno il suddetto obbligo di acquisto delle rimanenti azioni in circolazione da chi ne faccia richiesta e non si avvarranno del diritto di acquisto sulle restanti azioni residue. Tale procedura di acquisto si svolgerà nel periodo compreso tra il 1° e il 19 ottobre mentre la data di pagamento è fissata per il 26 ottobre.

Successivamente al periodo di obbligo di acquisto, gli stessi offerenti procederanno in ogni caso al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni.