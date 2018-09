First Capital (Aim) – Patrimonio netto consolidato a 34,3 milioni al 30 giugno 2018

L’assemblea di First Capital, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti in public e private equity, ha approvato la relazione finanziaria relativa al primo semestre del 2018.

L’anno in corso è il primo anno di adozione del principio contabile Ifrs9 per cui il bilancio è influenzato dagli effetti del cambio di metodologia contabile. In particolare il nuovo principio ha determinato un decremento netto del valore delle partecipazioni in portafoglio pari a 1,75 milioni, includendo altre rettifiche minori.

Per effetto di tale variazione negativa il margine di intermediazione risulta negativo per 1,27 milioni, rispetto al dato positivo per 0,68 milioni del primo semestre del 2017.

La società sottolinea nel proprio comunicato che il totale dei ricavi del semestre, rappresentati da profitti netti su operazioni finanziarie, da dividendi da partecipate e da interessi attivi e cedole, si è attestato a 0,58 milioni, in diminuzione rispetto ai 0,83 milioni del pari periodo 2017.

I costi sono aumentati del 26% rispetto al primo semestre 2017, attestandosi a 0,8 milioni, in aumento per effetto delle spese sostenute per l’avvio dell’attività di Value First Sicaf e per assunzione di personale.

L’applicazione del nuovo principio contabile ha quindi portato a risultato netto di gestione in perdita di 1,98 milioni, rispetto al rosso di 0,46 milioni del periodo di confronto, mentre, su basi contabili omogenee a quelle dell’esercizio precedente, il risultato sarebbe stato negativo per 0,28 milioni in miglioramento rispetto ai primi sei mesi 2017.

Il Patrimonio Netto consolidato (Nav) del gruppo First Capital si è attestato al 30 giugno a 34,3 milioni, corrispondente a 14,20 per azione in circolazione, rispetto ai 37,9 milioni al 31 dicembre 2017. La diminuzione è imputabile al decremento netto del valore delle partecipazioni in portafoglio (1,75 milioni) ed alle operazioni di acquisto di azioni proprie (1,55 milioni).

Le principali voci dell’attivo sono rappresentate per 30,04 milioni da attività finanziarie al fair value con impatto a conto economico (28,12 milioni al 31 dicembre 2017) e per 9,20 milioni da attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (14,94 milioni al 31 dicembre 2017), costituite quasi interamente da liquidità disponibile. I debiti finanziari, pari a 4,70 milioni, si riferiscono esclusivamente al prestito obbligazionario “First Capital 2015-2020 5%”.

Da segnalare che dal 30 giugno 2018, First Capital ha incrementato il proprio portafoglio investimenti del 10% grazie all’investimento in Intred, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata sul mercato AIM Italia dal 18 luglio 2018. First Capital, in qualità di cornerstone investor, ha acquisito una partecipazione rilevante nella società in sede di Ipo che ha generato un incremento del valore del 30% rispetto all’Ipo.