Mercati – Continua la pioggia di vendite a Piazza Affari

Si profila una chiusura pesante per il Ftse Mib, che intorno alle 15:50 cede il 4,1% con ribassi nell’ordine del 7-8% per i titoli del comparto bancario. L’incertezza politica frena anche il Dax di Francoforte (-1,7%), il Cac 40 di Parigi (-0,9%), l’Ibex 35 di Madrid (-1,6%) e in misura minore il Ftse 100 di Londra (-0,3%). Anche Wall Street apre in ribasso, con i principali indici in flessione dello 0,2 per cento.

L’accordo sulla manovra finanziaria con rapporto deficit/Pil al 2,4% ha riacceso i riflettori sul debito italiano mettendo sotto pressione titoli di Stato e azionario. La scelta del Governo di giocare la cifra più alta della forchetta dello sforamento del deficit rappresenta una sfida aperta a Bruxelles e la reazione dei mercati è stata brusca, seppur prevedibile, con il rendimento del Btp decennale schizzato in area 3,2% con un differenziale dal benchmark tedesco di 274 punti base (+38 bp).

Sul Forex l’euro scivola sotto la soglia di 1,16 dollari, mentre il cambio fra biglietto verde e yen avanza in prossimità dei massimi da inizio anno a 113,5. La sterlina arretra a 1,301 dollari e resta a 0,89 nei confronti della moneta unica, dopo i numeri sul Pil del secondo trimestre (+0,4% t/t e +1,2% a/a).

Sul fronte macro si segnala il report sull’inflazione dell’Eurozona che si conferma al 2,1%, anche se il dato core scende allo 0,9 per cento. In lieve rallentamento l’inflazione italiana (1,6% il dato armonizzato Ue) mentre il tasso di disoccupazione in Germania cala al 5,1 per cento. Negli Usa, ad agosto il reddito personale è aumentato dello 0,3% su base mensile, leggermente al di sotto delle attese (+0,4%) ma in linea con la rilevazione di luglio (+0,3%). Le spese per consumi personali, invece, sono salite dello 0,3%, in linea con le previsioni degli analisti, a fronte del +0,4% del mese precedente.

Tra le materie prime guadagnano leggermente terreno le quotazioni del petrolio con Wti e Brent rispettivamente a 72,2 e 81,9 dollari al barile, ben intonati per chiudere la settimana in rialzo grazie alle previsioni di un imminente riduzione dell’offerta.

Tornando a Piazza Affari, le vendite investono tutte le big cap e in particolare i titoli finanziari con BANCA GENERALI (-9%), BANCO BPM (-8,7%), BPER (-8,2%), UBI (-7,2%), UNICREDIT (-8%), INTESA (-8%) in fondo al Ftse Mib. Il rialzo dei rendimenti penalizza anche le utilities, con ENEL a -4,6% mentre limitano i danni SAIPEM (-0,5%), LUXOTTICA (-0,9%), TENARIS (-1,2%), CAMPARI (-1,2%), FERRAGAMO (-1,2%) e ATLANTIA (-1,2%).