Media (Aim) – Indice in rosso (-2,9%), Telesia (+13,3%) unica positiva

Cede lo 0,5% nell’ultima ottava di settembre il Ftse Aim Italia che sottoperforma così l’andamento registrato da entrambi gli indici londinesi di riferimento, con il London Ftse Aim 100 a +0,2% e il London Ftse Aim All Share a -0,2%. In aumento il numero di titoli mediamente scambiati nelle ultime cinque sedute rispetto al volume medio delle ultime trenta sedute, con 3.434.848 pezzi trattati.

In rosso l’Indice Media Aim (-2,9%).

A livello settoriale, PwC Entertainment ha presentato l’outlook sul mercato dei media italiano fino al 2022, indicando che l’anno prossimo per la prima volta la spesa per la pubblicità su internet supererà quella per gli spot in tv. Nel Media Outlook Italy 2018-2022, Pwc stima che il comparto italiano Entertainment & Media raggiungerà alla fine del periodo considerato i 41 miliardi di ricavi, rispetto ai 32,8 miliardi del 2017.

Sul gradino più alto del podio Telesia, con un rialzo del 13,3% dopo la pubblicazione dei conti del primo semestre, chiuso con ricavi in crescita del 12% a 3,3 milioni grazie al buon andamento dei ricavi provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari sui diversi canali Go Tv.

Sale dell’1,4% Sg Company. La media company ha archiviato il primo semestre 2018 con risultati sostanzialmente in linea a quelli registrati nel pari periodo del 2017.

In calo anche Notorious Pictures (-3,2%) che da inizio anno ha messo a segno un rialzo di circa il 100%. La media company ha finalizzato l’accordo della durata di 3 anni con Networld per l’acquisizione dei diritti di distribuzione di una library composta da 178 film di forte valenza artistica e di grande potenziale commerciale.

Lascia sul terreno l’1,5% Mondo Tv France dopo i conti del primo semestre 2018, chiuso con un valore della produzione pari a 0,8 milioni, in netta ripresa rispetto ai 0,1 milioni del pari periodo 2017. Negativo ancora il risultato della gestione operativa, con l’Ebitda in deficit di 0,2 milioni (-0,3 milioni nel 1H 2017) e l’Ebit pari a -0,25 milioni contro i -0,37 milioni del primo semestre 2017.

In ribasso del 2,7% Gambero Rosso, che ha archiviato i primi sei mesi del 2018 con risultati sostanzialmente in linea a quelli del 2017.

Cede l’11,1% Casta Diva Group che ha chiuso il primo semestre 2018 con ricavi e valore della produzione in calo, scontando l’effetto cambi negativo della Lira Turca e del Pesos Argentino nelle rispettive divisioni estere in Turchia e in Argentina. Il gruppo ha altresì annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per la creazione di una newco, denominata District, nella quale verranno conferite Casta Diva Events, le due società di Matteo Valcelli, G.2 Eventi e MeTe Travel and Events (MeTe), che permetterà così di espandere la divisione eventi di Casta Diva Group, come già comunicato nel piano industriale 2018-2020.

In coda al comparto Blue Financial Communication (-13,9%) che sconta le prese di beneficio dopo il progresso di oltre il 20% messo a segno nell’ottava precedente. In un’intervista esclusiva a Market Insight, Denis Masetti, fondatore e Ceo del gruppo ha commentato gli eccellenti risultati realizzati nel corso del primo semestre 2018, sottolineando che gli sforzi compiuti per ampliare l’offerta dei propri servizi e passare dal cartaceo al digitale hanno già evidenziato i primi risultati, ma importanti passi avanti sono attesi soprattutto per il futuro.