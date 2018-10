Mercati – Balzo di Milano in avvio con le banche, scende lo spread

Avvio positivo per le borse europee, con l’Italia che rimane al centro dell’attenzione per la questione dei conti pubblici. Intorno alle 9:10, a Milano il Ftse Mib guadagna l’1,4% in area 20.840 punti grazie alla buona intonazione dei bancari.

In territorio positivo anche il Ftse 100 di Londra (+0,2%), il Cac 40 di Parigi (+0,4%) e l’Ibex 35 di Madrid (+0,7%). Chiusa Francoforte per festività.

In attesa di ulteriori dettagli sulla nota di aggiornamento del Def, con il governo che si riunisce nuovamente oggi per definire le cifre della manovra, nella serata di ieri è trapelata la notizia secondo cui l’esecutivo starebbe lavorando per far diminuire il disavanzo nei prossimi anni.

Il rapporto deficit/Pil, originariamente previsto al 2,4% per il prossimo triennio, dovrebbe scendere al 2,2% nel 2020 e al 2% nel 2021. Un parziale segnale di apertura nei confronti di Bruxelles che contribuisce ad allentare le tensioni sullo spread, con il differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco in calo a 285 punti base dopo essersi impennato ieri oltre quota 300.

Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, ieri il governatore della Fed Jerome Powell ha confermato il programma di graduale rialzo dei tassi di interesse, sottolineando l’outlook notevolmente positivo per l’economia Usa.

Secondo il presidente dell’istituto di Washington, gli Stati Uniti si trovano in un’era storicamente rara di bassa disoccupazione e docile inflazione, ma per difendersi dal rischio di una risalita dei prezzi tipicamente associato a una situazione come quella attuale, la Fed deve proseguire il percorso intrapreso.

Il tutto in attesa dei numeri di settembre sul mercato del lavoro a stelle e strisce in uscita venerdì, mentre oggi verrà diffusa la stima Adp degli occupati non agricoli. Sempre sul fronte macro, da seguire inoltre le indagini congiunturali relative allo scorso mese sul settore servizi, oltre ai dati di agosto sulle vendite al dettaglio della zona euro.

Intanto la moneta unica recupera terreno nei confronti del biglietto verde con il cambio euro/dollaro in rialzo a 1,158, mentre il dollaro/yen si mantiene in area 113,8.

Tra le materie prime, infine, sostanzialmente stabile l’oro poco sopra quota 1.200 dollari l’oncia, mentre viaggiano poco mosse le quotazioni del greggio con il Brent (+0,1%) a 84,9 dollari e il Wti (+0,1%) a 75,3 dollari, in attesa questo pomeriggio dei dati settimanali Eia sulle scorte Usa.

Tornando a Piazza Affari, in rimonta i bancari dopo la debolezza degli scorsi giorni, con BANCO BPM in evidenza (+4%) dopo la promozione di Berenberg da ‘sell’ a ‘hold’. Bene anche UBI (+2,9%), INTESA (+3%), BPER (+2,2%) e UNICREDIT (+1,8%).

In rialzo anche TELECOM ITALIA (+2,3%) che, nell’asta per le frequenze 5G, si è aggiudicata un blocco a 3700 MHz per 80 MHz totali (con 1.694 milioni) e un blocco a 26 GHz per 200 MHz totali (con 33 milioni), che vanno ad aggiungersi ai due blocchi a 700 MHz già vinti. L’investimento complessivo di Tim ammonta a 2.407 milioni e costituisce il risultato migliore raggiunto da qualsiasi altra società in gara, sia per ampiezza di banda ottenuta che per impegno economico messo in campo.