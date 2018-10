MailUp (Aim) – Per Value Track vale 3,74 euro, stime ricavi riviste al rialzo

Value Track ha pubblicato oggi un update su MailUp per tenere conto dei positivi risultati del primo semestre 2018. Gli analisti della boutique finanziaria hanno alzato il fair value a 3,74 per azione, rispetto ai precedenti 3,45 euro, incorporando una crescita organica più rapida. In base al prezzo attribuito da Value Track, le azioni MailUp si dovrebbero scambiare nel 2019 a 1,1x Ev/Sales e 9,6x Ev/Ebitda.

I risultati del gruppo nel primo semestre 2018 sono stati spinti da una solida crescita a doppia cifra del fatturato (+38%), ben distribuita fra tutte le linee di business. Anche la redditività è leggermente aumentata con la startup interna BEE che ha raggiunto il punto di pareggio anche a livello di Ebitda per la prima volta, mentre la business unit Globase fatica ancora a ottimizzare il turnaround. Il gruppo ha inoltre incrementato la liquidità netta rispetto a fine 2017. Alla luce di questi risultati, Value Track ha confermato la view positiva sul trend di crescita dell’azienda.

Secondo gli esperti della boutique finanziaria, il gruppo è attualmente in pista per sfruttare ulteriori possibilità di sviluppo. L’acquisizione di Datatrics, annunciata a settembre, indica che MailUp è sulla buona strada per sfruttare appieno le opportunità in mercato che cresce molto velocemente e dove l’integrazione verticale diventa vitale per massimizzare il posizionamento competitivo.

Value Track ha quindi rivisto al rialzo le stime dei ricavi 2018 e 2019 tenendo conto dell’acquisizione di Datatrics nel perimetro di consolidamento del gruppo e della crescita oltre le previsioni della business unit Agile Telecom.