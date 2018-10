Pierrel – Copertura globale e nuovi prodotti per raddoppiare i ricavi

Pierrel è ormai un CMO di altissimo livello mondiale, avendo ottenuto la certificazione AIFA, EMA ed FDA (unica fuori dagli Usa) per il suo processo di produzione in asepsi di anestetici iniettabili. Essendo un fornitore integrato di servizi, permette ai suoi clienti di poter contare su un unico interlocutore per sviluppo, registrazione, autorizzazione e produzione dei prodotti. La società ha relazioni consolidate con i maggiori distributori del settore, operando nel settore da oltre 60 anni in Europa e Nord America (49% fatturato), con contratti quinquennali a rinnovo automatico. Entro il 2020 la produzione sarà raddoppiata, utilizzando il ricavato del prossimo aumento di capitale, e destinando le nuove risorse allo sviluppo e al marketing di lancio dei nuovi prodotti/mercati.

Fulvio Citaredo, CEO del gruppo, commenta che “Pierrel è un eccellenza campana ed italiana, attiva come fornitore globale dell’industria farmaceutica specializzata nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione farmaceutica per conto terzi di medicinali, (CMO – outsourcing dei processi), e nella registrazione e licensing di nuovi farmaci o formulazioni.

Il business è organizzato divisionalmente nelle attività CMO (Pierrel Spa) e Pharma (Pierrel Pharma Srl). Pierrel offre un ampio range di servizi, ponendosi quindi come un CMO integrato, offrendo sia lo sviluppo delle molecole che la produzione del farmaco.

La Business unit Pierrel è attiva nella ricerca e testing conto terzi (fino alla fase di registrazione farmaco), come nello sviluppo, produzione e successiva concessione in licenze per la distribuzione di dossier generici. Lo stabilimento sito in Capua ha ottenuto, unico al di fuori del territorio americano, l’approvazione della FDA statunitense, organismo che regola e assicura la qualità dei prodotti alimentari e farmaceutici venduti nel territorio USA.

La business unit Pharma si occupa invece della distribuzione ed espansione commerciale esclusiva dei prodotti di Pierrel, attraverso l’ottenimento di autorizzazioni, acquisto licenze/ molecole, sfruttamento dei farmaci/prodotti esistenti.

“Pierrel Pharma” spiega l’Amministratore Unico della società Fabio Velotti “è la società del gruppo che si occupa della registrazione e della commercializzazione di anestetici dentali a marchio Pierrel, nonché dello sviluppo clinico e commerciale di innovativi dispositivi medici e nuovi farmaci destinati al settore oral care.”

Tra i dispositivi medici sviluppati da Pierrel Pharma per il settore oral care si evidenziano:

GOCCLES® (Glasses Oral Cancer – Curing Light Exposed – Screening), filtro ottico per lo screening semplice e non invasivo del cavo orale a individuare forme tumorali della bocca e altre lesioni precancerose;

Iniettore Monouso Pierrel, iniettore precaricato con anestetico dentale Pierrel, pronto per l’uso, dotato di sistema di sicurezza integrato contro le punture accidentali da ago potenzialmente infetto dopo l’uso in pazienti a rischio salute.

Inoltre, Pharma sta sviluppando un nuovo prodotto denominato UBIGEL, che rappresenta uno speciale gel che favorisce la ricrescita della mucosa orale in pazienti affetti da recesso gengivale come nei casi di parodontite.

“Forte della competenza pluridecennale nell’anestesia dentale, oggi siamo in grado di offrire al mercato internazionale una gamma consolidata di anestetici dentali commercializzati in Italia e nel resto del mondo.”

L’articaina Pierrel, oltre che in Italia, è stata introdotta nel 2011 negli USA, con il marchio registrato ORABLOC®, e successivamente in Canada, Russia, Germania, Polonia, UK, Taiwan, Kosovo, Serbia, Iraq etc., mentre è in fase di registrazione e introduzione in altri mercati europei ed extra europei.

Nonostante sia presente in ogni continente “Pierrel non ha uffici o magazzini esteri da dove seguire le fasi di commercializzazione e marketing. I mercati di destinazione sono raggiunti sottoscrivendo accordi di distribuzione con operatori locali.”

La società raggiunge gli utilizzatori finali, i dentisti, tramite distributori di generi dentali che riforniscono gli odontoiatri di tutti i prodotti e di tutte le attrezzature di cui hanno bisogno per la loro pratica quotidiana.

Continua Velotti “L’attuale strategia commerciale di Pierrel Pharma srl è basata su un modello di distribuzione non esclusivo nel territorio nordamericano, dove tutti i distributori dentali possono avere accesso ai prodotti. Viceversa, nel resto del mondo, Pierrel ha sottoscritto accordi di distribuzione esclusiva.

Di converso la strategia di comunicazione e marketing presso gli utenti finali, così come i rappresentanti di vendita, è gestita completamente in Pierrel dagli uffici di Capua.”

La partecipazione di Pierrel alle più importanti manifestazioni dentali che si tengono ogni anno in diversi paesi del mondo, ha consentito alla società di entrare in contatto con i distributori locali più affidabili ed interessati a svilupparne il business.

Riguardo al futuro “Pierrel sta continuando a portare avanti la registrazione dei propri anestetici in diversi paesi del mondo, in modo da estendere la rete distributiva, e le vendite, verso tutti quei paesi che permettono un livello competitivo meno serrato, e quindi prezzi più alti.

Inoltre presto sarà commercializzato Goccles in USA, UK, Italia e Canada, in modo da ampliare il nostro portafoglio prodotti verso prodotti “specialistici” ed aumentare di converso anche l’awareness ed il valore dei brand Pierrel ed Orabloc.

E’ nei programmi della società anche lanciare sul mercato USA un’ulteriore molecola di anestetico dentale, oltre Orabloc/Articaina, in modo da poter fornire agli odontoiatri americani il set completo delle molecole di anestetico dentale più adoperate negli studi dentali”.

Strategicamente, Pierrel si concentrerà prioritariamente “verso USA, Russia, Italia, Taiwan, Asia”. “Abbiamo concentrato la nostra strategia commerciale sull’espansione del business negli Stati Uniti, poiché gli USA rappresentano il paese più ricco ed evoluto del mondo nel campo dell’odontoiatria, per numero di operatori (dentisti) e per numero e dimensione delle aziende che operano nel settore.

La commercializzazione dei nostri prodotti negli USA ci permette di ottenere margini operativi maggiori e, di conseguenza, consente alla società di contare su di un adeguato budget di marketing e comunicazione e quindi di alimentare un ciclo di vendita virtuoso in tale mercato.

In aggiunta, i suddetti margini operativi, consentono a Pierrel anche di sostenere i costi per l’introduzione dei propri prodotti in paesi a basso margine operativo, nonché di sostenere lo sviluppo di nuovi prodotti commerciali come Goccles”.

Infine Velotti fissa i prossimi traguardi di Pierrel “raggiungere una quota di mercato nel 2020 per Orabloc pari ad almeno il 25% nella sua categoria, introdurre una nuova molecola in USA, registrare i propri prodotti in paesi ad alto valore aggiunto e ad alto tasso di sviluppo (paesi ex URSS e far East) e sviluppare la distribuzione di Goccles in USA in modo da raddoppiare le vendite tra il 2018 ed il 2019”.